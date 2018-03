Temen racionamientos de energía por impago

Lee también

El impago a las distribuidoras de energía eléctrica que denunciaron el martes algunas gremiales empresariales y que ha sido señalado por las mismas empresas ha complicado la situación de las generadoras de energía, sobre todo en el caso de las térmicas, que funcionan a través del combustible que tienen que importar desde otros países. Estas representan, según los últimos datos de la Unidad de Transacciones (UT), la mayor fuente de energía con cerca del 44 %.Las Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AmCham) y la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) denunciaron que el retraso en el pago ha ocasionado un quiebre en la cadena del mercado eléctrico. Dato que confirmó DelSur, una de las distribuidoras que operan en el país. A través de un pronunciamiento enviado por la oficina de comunicaciones, la empresa señaló que es la primera vez que esto ocurre desde que se reformó el mercado energético y nació la UT. El problema surgió porque las distribuidoras descuentan el subsidio de la factura y luego son compensadas por el Estado; no obstante, desde junio no han recibido los pagos, lo que ocasionó una serie de atrasos y multas, tanto que estas incumplieron sus propios pagos con proveedores.Miguel Campos, vicepresidente del mercado eléctrico del Grupo AES, señaló: “Las empresas distribuidoras no hemos podido pagar a nuestros proveedores (generadores y comercializadores). Nosotros somos distribuidores de la energía que ellos nos proporcionan. Por tanto, esta situación podría limitar la compra de combustible por parte de los generadores térmicos y consecuentemente restringir la inyección de energía a nuestras redes”. El Grupo AES atiende a la mayoría de hogares de El Salvador.Las gremiales señalaron que al complicarse la operación de las generadoras, se podría llegar a una escasez en el mercado, lo que podría ocasionar racionamientos. LA PRENSA GRÁFICA buscó a empresas de generación térmica, no obstante estas aún no se han pronunciado sobre la situación. La generación térmica es a la fecha la principal fuente de energía del país, en diciembre se inyectaron 231.5 gigavatios-hora (GWh) a la red. La segunda fuente fue la importación, que según la UT proviene casi toda de empresas de Guatemala, a las que tampoco se les ha pagado, de acuerdo con la información de las gremiales.Resolver la situación requiere que se pague lo correspondiente al segundo semestre de 2016, para lo cual se apartarán $46 millones de la emisión de deuda que el país está por realizar.No obstante, Miguel Campos señaló que es necesario que se garantice que los pagos para este año se van a poder realizar.“Requerimos que el Gobierno determine cómo será recuperado el subsidio que continúa siendo aplicado en el ejercicio presupuestario 2017”, dijo Campos. El pago tradicionalmente le ha correspondido a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que desde 1998 ha desembolsado $1,239 millones a ese fin.Alejandro Rivera, viceministro de Ingresos en el Ministerio de Hacienda, dijo que el pago del subsidio es por completo responsabilidad de CEL. Aunque ya el Gobierno encargó al ministerio conseguir el dinero que falta con bonos, Rivera insistió en que “eso le corresponde a CEL”, a pesar de que este medio le preguntó por los recursos disponibles para ayudarle a CEL. No dio más de este tema en particular.Las finanzas de la CEL pasan por un momento complejo puesto que además de las inversiones que la autónoma mantiene y la titularización que comprometió parte del flujo de efectivo de LaGeo, la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) les debe mucho dinero.Campos explicó que es necesaria “la determinación del meca nismo bajo el cual seguirá siendo entregado (el subsidio) o sus condiciones, ya que el mercado está siendo gravemente impactado”.Por su parte, el gerente general de DelSur, Roberto González, también se ha pronunciado al respecto: “Nosotros hemos insistido (al Gobierno) en un mecanismo en el que lo entregue directamente a los usuarios, como con el gas propano”.