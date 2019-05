Tensión en La Tiendona: Comerciantes denuncian ingreso ilegal de productos

Comerciantes importadores de frutas y verduras del mercado de mayoreo La Tiendona denunciaron que están enfrentando una "competencia desleal", pues extranjeros, sobre todo de Guatemala y Honduras, estarían ingresando al país sus productos para venderlos directamente sin pasar por los mismos controles que ellos. Además, aseguran que pierden entre 10 % y 50 % de perecederos por camión a causa del tiempo que toma pasar por las fronteras.

"Hay muchos que de otros países vienen solo a vender, no hacen sus pagos adecuados, lo habitual que nosotros hacemos: pago a cuenta, contador, la Renta al año", afirmó Óscar Pineda, presidente de la Asociación Gremial Empresarial de Exportadores e Importadores de Frutas y Verduras de El Salvador (AGEIFVES).

"Nosotros no estamos en contra de que vengan a vender, pero que estemos ‘o todos en la cama o todos en el suelo’", agregó el presidente de la asociación.

"Nosotros sabemos que es un país libre, que puede comercializar quien quiera, pero sí que esté registrado conforme la ley dice", añadió por su parte Fermín Froilán Ávalos, vicepresidente de la gremial.

"Si a nosotros la ley nos exige que tenemos que declarar la entrada y las ventas, pero ellos solo pagan en la entrada y vienen a vender y se van, porque vienen a vender en nombre de un salvadoreño que no está registrado o está registrado, pero puede ser hasta muerto o una persona que ni sabe que están entrando el producto a nombre de él. Ahí es donde tenemos la competencia desleal", apuntó.

Ricardo Roque, apoderado legal de la gremial, explicó que los extranjeros, al igual que los nacionales, pagan por el Derecho Arancelario a la Importación (DAI) –de 5 % a 15 % en el caso de las frutas y verduras– al ingresar los productos por la frontera; sin embargo no pagan ni el Impuesto Sobre la Renta ni el IVA.

Explicó que los extranjeros, al no utilizar su nombre para ingresar los productos, después ya no son fiscalizados sobre las ventas que realizaron. LA PRENSA GRÁFICA buscó a la Dirección General de Aduanas para una explicación, pero no hubo respuesta.

Roque informó que han interpuesto una demanda por competencia desleal ante el Juzgado de lo Civil y lo Mercantil y una denuncia por contrabando de mercaderías a la Fiscalía General de la República.

Además, reclamaron que los extranjeros tienen puestos dentro del mercado y que se trata "de un bien público para el (comerciante) nacional".

Eduardo Hernández, gerente de mercados de la Alcaldía de San Salvador, explicó que sí hay extranjeros inquilinos del mercado, pero que estos cumplen con todo lo que establecen las leyes.

"Ellos quieren que le cierre la entrada a los chapines. Dicen que ocupan prestanombres, puede ser, a mí no me consta. Yo les he dicho: ‘tráiganme pruebas’", dijo. Además, explicó que los mercados tienen una ley nacional que los rige, otra específica para San Salvador y las ordenanzas municipales.

Establecer una prohibición para los extranjeros no le corresponde a la alcaldía, sino a la Asamblea Legislativa, que tendría que reformar las leyes. En cuanto al ingreso de productos, señaló que es el gobierno central el que está encargado.

Según AGEIFVES, cada vez son más los comerciantes locales desplazados, y algunos sectores, como las papas, son monopolio extranjero. Revelan que las pérdidas no solo se limitan a la capital, sino también a otras plazas en el interior del país, como Santa Ana.

El año pasado, El Salvador importó frutas, hortalizas, tubérculos y otros vegetales de Honduras y Guatemala por $90 millones. En 2017, la cifra fue de $64.3 millones y en 2016, de $64.7 millones, de acuerdo con las cifras del Banco Central de Reserva (BCR).

Además de mejor control al Gobierno, piden que se agilicen los trámites en aduana, pues aseguran que están perdiendo entre un 10 % a 50 % por cada cargamento de frutas y verduras, "y a veces es el camión entero". Cada camión con productos que ingresan desde el exterior significan entre $5,000 y $8,000.

Pineda afirmó que se aplican "cobros engorrosos", y hay "mal servicio por parte de los empleados en Aduanas y procedimientos lentos". "Una firmita le hace perder hasta tres horas de tiempo cuando son productos perecederos".

Andrade agregó que aunque hay productos más durables, aquellos que vienen con hojas –como apio y zanahoria– se deterioran rápidamente por el calor y ya no se pueden vender al mismo precio.

En noviembre del año pasado, AGEIFVES y el Gobierno firmaron "un acta de entendimiento para el desarrollo de medidas que permitirán facilitar los trámites, reducir la competencia desleal y atacar las acciones ilícitas en los puestos fronterizos", de acuerdo con el Ministerio de Hacienda.

Para mejorar el control de los productos, las gremiales de importadores de frutas y verduras se comprometieron a presentar un listado de asociados. El Gobierno se comprometió a instalar ventanillas únicas para productos perecederos primero en La Hachadura y luego en El Amatillo y San Cristóbal.