The Economist: Usan covid-19 de excusa para obtener poder

La revista The Economist publica en su más reciente número un extenso reportaje sobre lo que consideran una realidad preocupante: alrededor del mundo se está usando la pandemia del covid-19 para que los gobiernos concentren mayores dosis de poder, en muchos casos, en detrimento de las democracias.

La publicación incluye a El Salvador entre los ejemplos de los países en los que la emergencia ha servido de pretexto para aprobar disposiciones que concentran el poder en el Ejecutivo.

"En El Salvador, más de 2,000 personas han sido encerradas por violar estrictas reglas de distanciamiento social, a menudo frustrando el propósito de las mismas. La Corte Suprema le ha dicho al gobierno que deje de detener arbitrariamente a personas, que son puestas en condiciones inhumanas que pueden propagar la enfermedad", dice la publicación. "Pero su presidente, Nayib Bukele, se ha negado (a través de Twitter) a obedecerla. El covid-19 ha precipitado una crisis constitucional en uno de los países más violentos de América Latina", agrega.

Regímenes

The Economist hace un recuento de lo que está pasando alrededor del mundo en el contexto de la lucha contra el covid-19. Pone como primer ejemplo la toma de poder incremental de Xi Jinping en Hong Kong, pero advierte que es uno de muchas. En todo el mundo, los autócratas y los posibles autócratas ven una oportunidad sin precedentes.

La del covid-19 es una emergencia como ninguna otra, continúa el artículo. Los gobiernos necesitan herramientas adicionales para enfrentarlo. No menos de 84 han promulgado leyes de emergencia que otorgan poderes adicionales al Ejecutivo. "En algunos casos, estos poderes son necesarios para combatir la pandemia y se abandonarán cuando termine. Pero en muchos otros no lo son, y no lo serán. Los lugares en mayor riesgo son aquellos donde las raíces de la democracia son superficiales y los controles institucionales son débiles", señala.

En todas partes la gente tiene miedo. Muchos desean ser conducidos hacia la seguridad. Los aspirantes a hombres fuertes se apoderan de las herramientas coercitivas que siempre anhelaron, a fin de, según dicen, proteger la salud pública. Las grandes reuniones pueden ser fuentes de infección; incluso los gobiernos más liberales los están restringiendo. Los autócratas están encantados de tener una excusa tan respetable para prohibir las protestas masivas, que durante el año pasado sacudieron a India, Rusia y zonas enteras de África y América Latina.

La pandemia da motivos para posponer elecciones, como en Bolivia, o para realizar una votación mientras la oposición no puede hacer campaña, como en Guinea. Las reglas de bloqueo se pueden aplicar selectivamente. El dinero de ayuda para la emergencia se puede distribuir selectivamente. En algunos países se han prohibido los periódicos impresos.