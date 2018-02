Tigo Money movió $500 millones en transacciones

El año pasado, poco más de $500 millones en transacciones se movieron a través de la plataforma financiera móvil Tigo Money. La compañía también informó que El Salvador recibió, a través de este sistema, cerca de $65 millones en remesas familiares, de las cuales aproximadamente el 90 % se envió desde Estados Unidos.

“En remesas hemos venido creciendo bastante rápido… En los primeros años de Tigo Money –2011-2012– recibimos $1 millón o $2 millones en remesas, y a la fecha ya estamos en más de $65 millones”, comentó el vicepresidente de Tigo Money, Daniel Barrientos.

“El dinero electrónico es mucho más seguro y más confiable que el efectivo. El dinero en efectivo se pierde y en ocasiones no sabemos de dónde viene y para dónde va”.

Daniel Barrientos, vicepresidente de Tigo Money

“Somos de los mayores pagadores de facturas de electricidad en el país. Un poco más de un cuarto de las facturas de electricidad del país se paga por Tigo Money; es decir, el 25 %. En general, todo el ecosistema de Tigo Money ha venido creciendo. Hoy en día tenemos más de 450 compañías que son parte de este ecosistema”, agregó el ejecutivo.

Según el CEO de Tigo El Salvador, Marcelo Alemán, en 2011 –año en el que se lanzó Tigo Money en El Salvador– se movieron $25,000 en transacciones, mientras que el año pasado se movieron $500 millones. “Nosotros tenemos reportes que actualmente cada día hay una transacción por segundo con Tigo Money”, afirmó.

En cuanto al número de usuarios de dicho servicio, el vicepresidente de Tigo Money aseguró que la cantidad de clientes había aumentado significativamente. “Para 2011, año en el que Tigo Money inició en El Salvador, cerramos con 25,000 clientes; para 2012 terminamos con 100,000; y hasta la fecha tenemos un poco más de un millón de clientes. Lo que Tigo hace es facilitar una billetera electrónica”, agregó.

Barrientos dijo que la mayoría de transacciones para los clientes de Tigo Money son gratis. Aseguró que tener dinero en la billetera electrónica no tiene ningún costo, tampoco mandar dinero o hacer pagos en comercios, recibir remesas y pagar de factura.

“La única transacción que tiene costo es retirar dinero en efectivo; es un 4 % de comisión, media vez este no sea el retiro del salario o de una remesa. Me toca pagar si yo retiro dinero que me envió alguien más. El que paga la mayoría de costos de las transacciones son las empresas afiliadas a Tigo Money”, complementó.

El ejecutivo aseguró que en ningún momento se quiere convertir Tigo Money en un banco ni en una institución de crédito, porque el objetivo de la plataforma es facilitar los pagos y transferencias pero de dinero electrónico.

“El dinero electrónico es mucho más seguro y más confiable que el dinero en efectivo. El dinero en efectivo se pierde y en ocasiones no sabemos de dónde viene y para dónde va. Tigo Money sí tiene memoria. Hay más control… esto le da más seguridad. Además, somos la única institución financiera en El Salvador que está presente en más de 90 municipios del país”, expresó Barrientos.

Inversión de Tigo para 2018

Tigo anunció la semana pasada que para este año invertirá $250 millones en El Salvador. El dinero servirá para ampliar la red LTE que comenzó a funcionar el año pasado, y para mantener y expandir la infraestructura de la empresa.

“La prioridad para 2018 es seguir invirtiendo en la infraestructura que permita a nuestros clientes una mejor experiencia en lo relacionado con su vida digital, mediante el desarrollo y la evolución de nuestras red LTE”, comentó Marcelo Alemán.

Dijo que Tigo cuenta con cobertura de red LTE 4G en las principales cabeceras departamentales del país, que dentro de los planes de expansión de la compañía esperan que a finales de este año cerca del 70 % de sus usuarios tengan acceso a dicha red. Alemán también mencionó que actualmente el 30 % de sus usuarios navegan con tecnología LTE.

Límite en transacciones

Las personas que usan Tigo Money pueden transferir como máximo cuatro salarios mínimos durante un mes, que equivale a unos $1.20. La transferencia puede ser a través de la aplicación móvil para smartphones, o marcando el *555#.

65 mill

en concepto de remesas recibió El Salvador a través de la plataforma de Tigo Money el año pasado. Según datos de Tigo, el 90 % de estas vinieron de estados Unidos.

1 mill

de personas son las que realizan sus transacciones a través de Tigo Money, según datos de Tigo. En 2011 eran 25,000 usuarios.