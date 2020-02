Tigo anuncia millonaria inversión para modernizar y expandir la red

Tigo El Salvador anunció ayer un plan de modernización de su red de internet móvil que se ejecutará este año con una inversión de $130 millones, esto incluye la ampliación de cobertura para los servicios de voz y datos, el incremento de velocidades, la expansión de la red LTE 4G y el encendido de la tecnología LTE 4.5G en las principales zonas del país.

Edgard Grande, gerente general de Tigo El Salvador, explicó que van a ampliar la cobertura en todo el país para dar servicio de voz y datos hasta el 92 % de los salvadoreños. Mientras que la tecnología 4G llegará hasta a un 90 % de los salvadoreños y la nueva tecnología, la 4.5G, llegaría hasta 60 % de los salvadoreños.

“Como mínimo van a poder navegar diez veces más (rápido) que las velocidades actuales, adicionalmente con ello muchas nuevas localidades van a ser incorporadas con cobertura nueva, incluida voz, lo importante es continuar avanzando con este proceso de modernización hacia adelante”, agregó Grande.

La tecnología LTE 4.5G ya está disponible en algunas zonas de San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Unión y La Libertad y se espera seguir ampliando a los principales municipios durante este año.

Tecnología. Estela Castillo, gerente de Mercadeo de Tigo El Salvador, capta con su celular el encendido digital.

Grande aseguró que Tigo es el primer operador en el país en encender este tipo de tecnología, que esperan se traduzca en un fuerte incremento en la demanda de datos, ya que las personas podrán realizar más cosas con sus teléfonos móviles.

La red LTE 4.5G, también llamada LTE Advanced, es un estándar en telecomunicaciones cuya característica más importante es el incremento en velocidad en la transmisión de datos en relación al LTE 4G, que Tigo encendió en el 2016. Con la nueva tecnología se pueden alcanzar velocidades de hasta 1 gigabit por segundo (Gbps), sin embargo, en promedio el incremento será a velocidades superiores a 300 megabits por segundo (Mbps), por factores como la demanda y la capacidad de los dispositivos.

“Vamos a encender la tecnología 4.5G en las principales zonas del país en ese afán de que tigo sea un habilitador de conexiones y que eso permita que los salvadoreños puedan llegar cada vez más lejos”

Edgar Grande, gerente general de Tigo El Salvador

De hecho, para poder experimentar la red LTE 4.5G, es necesario que tanto la red como el aparato telefónico cumplan con algunas condiciones, como las bandas de frecuencia, la modulación en subida y en bajada de datos, dependiendo de la red, y la cantidad de antenas con las que cuente el teléfono.

“Como toda nueva tecnología, inicia con un proceso de adopción que inicia con poner a disposición la tecnología, que es lo que estamos haciendo, pero adicionalmente viene un proceso de: primero, educación en cuanto a cuales son los ‘devices’ que soportan esa nueva tecnología y, por otro lado, vamos a acompañarles en el proceso de refrescamiento del parque de ‘devices’ con nuestras diferentes propuestas de valor, para asegurar que la adopción de esta nueva tecnología vaya acelerándose”, agregó el vocero de la empresa de telefonía.



La inversión de Tigo para este año incluye infraestructura digital, adquisición y modernización de equipos, así como el trabajo de técnicos para ampliar la cobertura y la velocidad.

Asimismo, la empresa prevé comprar más espectro radioeléctrico este año; es decir el medio o la “carretera” en donde viajan las frecuencias de radio necesarias para las telecomunicaciones. A finales del 2019 Tigo adquirió 90 megahertz (MHz) de espectro en la banda AWS, lo que facilitó las condiciones para poder modernizar el servicio a los usuarios.

Esta asignación se realizó tras una subasta que llevaba varios años de retraso y que llevó a cabo la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). Ayer, Manuel Aguilar, el superintendente al frente de la institución afirmó que discutirán con los operadores de telefonía la posibilidad de subastar más espectro este año.

“El Salvador es los países con menos espectro asignado en el mundo, entonces eso es un problema. No había un enfoque, no se tenía el interés en los Gobiernos pasados en realmente ocupar el espectro que tenemos en una manera que no sea ociosa. Entonces nuestra visión es que si a los operadores les sirve el espectro que tenemos allí ocioso, que se pueda asignar y eso es algo que vamos a trabajar con ellos para sacarlo en una posible subasta y hacerlo de forma ordenada para que de verdad sirva a los diferentes operadores que hay en el país”, afirmó Aguilar.

El funcionario aseguró que en el país hay alrededor de 7 millones de líneas móviles activas.

La modernización de la red hace parte de un plan de inversión de $500 millones de Tigo para cinco años que fue anunciado en agosto pasado para infraestructura digital en El Salvador.

Esto incluye la construcción del primer Datacenter Tier 3 de telecomunicaciones en el país, que se une a otros nueve que la multinacional tiene en Nicaragua, Honduras, Panamá, Colombia, Paraguay y Bolivia.

Innovación. Tigo El Salvador presentó ayer en un evento el plan de modernización de su red de internet móvil que realizará este año en el país.