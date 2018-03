Tigo confirma interés por renovar su licencia en ES

Lee también

La empresa Tigo El Salvador reafirmó ayer su interés por operar en el país durante las próximas dos décadas. Esta semana la compañía celebra 25 años de haberse establecido en El Salvador. Por otro lado, en 2018 vencerán las primeras licencias (o permisos) que el Estado salvadoreño concedió a operadores privados en el sector de las telecomunicaciones.Marcelo Alemán, CEO de Tigo El Salvador, informó que la empresa participa en una serie de conversaciones que ha organizado el Gobierno con las empresas del sector para discutir sobre la renovación de sus licencias y las condiciones para invertir en el país.“Estamos trabajando muy de cerca con el Gobierno para la renovación de la licencia, tenemos muchos puntos de entendimiento y muchos puntos que aún se están negociando, pero lo vemos por buen camino y estamos seguros que vamos a seguir operando en El Salvador”, confió Alemán.A finales de 2016, la empresa anunció un plan de inversión de $1,000 millones para el período 2017-2020. Los recursos están dirigidos a la transformación de la infraestructura, al fortalecimiento de la red y a la adquisición de móviles aptos para LTE o 4G.Según explicó Alemán, en la decisión se tomó en cuenta “la certeza de que vamos a renovar la licencia”. De momento no hay fecha establecida para el cierre de las pláticas, aunque se espera que culminen este mismo año. “Como Tigo estamos convencidos de que la renovación sí va a ser posible este año”, apuntó el representante de la empresa.Tigo El Salvador tiene dos licencias aprobadas de 45 MHz (megahercios) y ambas expiran en 2018. Las nuevas licencias deben ser extendidas para un plazo de 20 años, según la ley vigente.La discusión con el Gobierno se ha centrado en los términos y condiciones bajo los cuales debe operarse en los próximos 20 años y en las condiciones de inversión, explicó Alemán.Uno de los primeros acuerdos que tomaron con el Gobierno es que antes de lanzar el concurso público para ocupar 120 MHz del espectro, que todavía está pendiente, se resuelva lo concerniente a las licencias. “Por qué vas a discutir (utilizar) más espectro, si no tienes la certeza de que vas a renovar”, dijo. El año pasado Tigo lanzó la red LTE, un estándar tecnológico que permite la transmisión de datos en alta velocidad. La transición a esta nueva tecnología se ha hecho con la capacidad de espectro actual; sin embargo, el crecimiento del LTE depende de que haya más espectro disponible, indicó la empresa.Alemán recalcó que la ley de telecomunicaciones brinda los parámetros de lo que se tiene que hacer, mientras que las pláticas con el Gobierno van dirigidas, según dijo, a aclarar cosas que son importantes antes de firmar un contrato de renovación.Tigo comenzó a operar en El Salvador en 1992 con la marca Telemóvil. En la actualidad la empresa ofrece servicios de telefonía fija y celular, internet residencial, cable digital, servicios para empresas y servicios financieros móviles por medio de Tigo Móvil.Esta última plataforma se introdujo en el país en 2011. A la fecha ya es utilizada por más de 1 millón de salvadoreños.Las transacciones en Tigo Money acumulan más de medio millón de dólares por mesA través de esta plataforma los usuarios pueden hacer transferencias monetarias de celular a celular, pagar recibos e incluso pagar su cuenta en establecimientos por medio de su billetera electrónica, es decir, su mismo celular.Tigo El Salvador genera 4,000 empleos directos y 10,000 empleos indirectos. El promedio de inversión anual de los últimos cinco años se sitúa en los $350 millones: $100 millones dirigidos a innovación, infraestructura y nuevas tecnologías y $250 millones a mantener las operaciones. En 2016, la empresa estimó que en cuanto al pago de impuestos la cifra desembolsada es de $80 millones cada año.Este año, la empresa va a inaugurar el Campus Tigo, en el complejo Tuscania, municipio de Zaragoza, en la carretera al puerto de La Libertad. Este será un centro tecnológico y de innovación que mantendrá una “simbiosis con el medio ambiente” y a donde se trasladará todo el personal.“Tigo El Salvador ha sido para Millicom (su casa matriz) toda una fuente de innovación. Aquí en El Salvador lanzamos y probamos nuevos productos que luego son copiados en otros países”, dijo Alemán. Un ejemplo de este trabajo es la creación de “All You Can App”, una aplicación con un menú que cambia el concepto de consumir megabytes a consumo de aplicaciones por tiempo. Esta fue una de las innovaciones más reconocidas en 2016.La empresa asegura ser la líder en los servicios digitales en el país. Durante sus 25 años de operación en El Salvador ha logrado llegar a 3 millones de usuarios de telefonía celular, una red fija que cubre casi 700,000 hogares (red híbrida de fibra y cable coaxial de última generación). De estos últimos, 300,000 hogares están conectados a banda ancha y televisión digital, según datos compartidos en 2016 por la empresa operadora. “Somos claramente los líderes de los servicios digitales en el país”, aseguró el CEO de Tigo El Salvador.