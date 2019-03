Tigo consolida alianza con Amazon para servicios de streaming

Tigo, marca comercial de Millicom en El Salvador, se asoció con el gigante de la tecnología Amazon para difundir la plataforma de "streaming" Amazon Prime Video en el país. La alianza es de carácter regional, pues a la fecha ya se ha implementado en Guatemala, Colombia y Bolivia. Esperan llegar este mismo año a los demás países en los que operan.

"Empezamos a identificar estos hábitos que van cambiando con el tiempo y nos damos cuenta de forma específica que, en el consumo de contenidos, los consumidores no son los mismos. Ni siquiera hace un año, ni mucho menos hace cinco o diez años. (...) Los consumidores quieren ver sus contenidos de las formas que ellos quieren y a la hora que ellos quieren", afirmó Estela Castilla, gerente de mercadeo.

Con la alianza, los clientes residenciales y móviles, tanto actuales como nuevos, tendrán tres meses de cortesía en la plataforma de videos bajo demanda y luego seis meses con un descuento en la suscripción. A partir del décimo mes pagarían la cuota entera, explicó Rafael Duarte, gerente de productos residenciales de la empresa de telecomunicaciones.

Amazon Prime Video tiene un portafolio de más de 4,000 títulos, incluidas producciones propias. La plataforma fue lanzada a escala mundial en diciembre 2016 –aunque ya existía antes, pero de forma diferente– con una estrategia agresiva: un costo de $2.99 por los primeros seis meses y $5.99 tras ese período, pues estos precios estaban por debajo de Netflix, de los servicios de mayor presencia en Latinoamérica.

Para enero 2019, Netflix tenía unos 139 millones de suscriptores pagando el servicio en todo el mundo y 148 millones al incluir a quienes estaban en período de prueba, de acuerdo con una carta que la empresa envió a sus inversionistas.

Amazon Prime Video tiene entre 26 y 30 millones de usuarios, de acuerdo con Business Today. También Apple anunció recientemente que entraría al "ring" de los servicios de video bajo demanda.

Aunque para muchos lo importante es la cantidad de títulos, otros se fijan en qué contenido es el que el servicio está transmitiendo y las publicaciones originales. Amazon Prime Video, por ejemplo, está desarrollando una serie de "El Señor de los Anillos".

Otros títulos originales del catálogo son "LOL: Last One Laughing" protagonizada por Eugenio Derbez, "Tom Clancy’s Jack Ryan", y "Homecoming" con la actuación de Julia Roberts; y otros programas exitosos incluyendo series deportivas como "All or No-thing: Manchester City" con Pep Guardiola.

Los clientes de Tigo pueden disfrutar de opciones de "streaming" ilimitadas con Amazon Prime Video que ahora está disponible en los planes Tigo para el hogar a partir de los 10 Mbps. Además, los usuarios podrán disfrutar del contenido en sus planes móviles pospago con cargos básicos desde $25.99 .