Tigo promueve la capacitación y empoderamiento de las mujeres

Tigo El Salvador busca asegurar equidad de género en todo lo que hace, hacia dentro y hacia afuera de la empresa.

La compañía, cuenta con el programa "Conectadas" que desde 2019 ha apoyado a 100,000 microempresarias de la cadena de valor (agentes Tigo Money, agentes dueñas de negocios donde son puntos de venta o puntos de activación) para promover su crecimiento económico y la generación de empleos.

En la más reciente edición del programa, que inició en marzo de 2021, con el apoyo de USAID y FUNDEMAS, están beneficiando a 1,100 microempresarias con asistencias técnicas personalizadas y talleres.

El resultado, ha sido de un crecimiento de 28 % en ventas de las participantes. Además, cuentan con otras iniciativas donde promueven el desarrollo de habilidades en las jóvenes, tal como lo fue el Ticongle, campamento en Desarrollo de Software en el que participaron 1,600 jóvenes, 330 de ellas mujeres. A las 50 jóvenes más destacadas, les entregaron becas para que pudieran capacitarse durante 3 meses en 16 áreas a escoger.

Las beneficiadas pertenecían a 12 departamentos y 32 municipios del país, tales como Guatajiagua en Morazán, Cuyultitán en La Paz, Dulce Nombre de María en Chalatenango, entre otros.

También apoyan la iniciativa "Conectadas y Seguras" de Plan Internacional para que más niñas puedan acceder a una educación de calidad y desarrollen habilidades de liderazgo en sus comunidades.

Además, en 2017 fueron nombrados "Empresa He for She" por ONU Mujeres y la organización Voces Vitales, y desde 2020 forman parte de las empresas suscritas a los Principios de Empoderamiento Femenino de ONU Mujeres.

Edgard Grande, CEO de Tigo El Salvador, explica que participar en estas iniciativas les ha permitido elaborar diagnósticos internos del nivel de avance en equidad de género y así establecer iniciativas y cambios para la mejora.

"Promovemos las prácticas laborales de mujeres universitarias jóvenes en áreas técnicas, motivándolas a formar parte de una industria técnica, donde históricamente la mayoría son hombres", expresa Grande.

Uno de los programas internos de apoyo a la mujer es "Empodérate" el cual apoya el desarrollo de mujeres con potencial de líderes dentro de la organización (un 39 % del personal son mujeres). Además, también cuentan con un Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión tanto local como regional. •