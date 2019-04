Trabajadores del Ministerio de Economía sostienen paro de labores

El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía (SITME) convocó a una paro de labores en el Ministerio de Economía (MINEC) y en otras instituciones. Esto es para exigir una nivelación salarial que aseguran haber acordado con la titular del MINEC Luz Estrella Rodríguez el 16 de diciembre del año pasado.

Luis Mercado, secretario general del SITME, explicó que la ministra Luz Estrella realizó un acto público en el cual convocó a todos los trabajadores e hizo de conocimiento de todos los trabajadores que habría una nivelación salarial en febrero de 2019 -que en algunos casos representaba aumentos- en el 85 % del personal.

Foto de LA PRENSA/Ángel Gómez

“El aumento sería para trabajadores que tuvieran un salario de hasta $1,700. Solo a 56 trabajadores que ganan más que eso ya no se les podría beneficiar. Los aumentos eran diversificados, porque se trata de hacer es un ajuste para nivelar los salarios. Entre un 85 % y 90 % de los empleados tendrían un ajuste salarial”, detalló Mercado.

El sindicalista asegura que el acuerdo con la ministra de Economía se desvaneció después de los resultados de las elecciones presidenciales de febrero de 2019. “El Ministerio de Hacienda (MH) emitió una respuesta negativa, sosteniendo que este aumento es inviable, impropio e ilegal. Nosotros rechazamos esa postura porque dicho aumento sería con fondos propios del MINEC”, agregó.

Mercado asegura que levantarán el paro de labores cuando les aprueben la nivelación salarial. “Este es el cuarto día de suspensión de labores. La semana estuvimos así por tres días en el CENADE central y este día se ha incrementado en la Dirección General de Estadísticas y Censos, CENADE y en Secretaría de Estado. Nosotros estamos buscando ayuda en la Asamblea Legislativa, pero vemos falta de voluntad de parte de la ministra”, añadió.

Este medio buscó una respuesta del MINEC pero dijeron que aún no había una postura oficial. Asimismo, la ministra de Economía no pudo ser consultada debido a que se encuentra incapacitada por problemas de salud. Autoridades del MINEC se reunieron con miembros del sindicato del MINEC para encontrar una solución, pero hasta el cierre de esta nota aún no se saben los detalles de dicho encuentro.