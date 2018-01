Trabajan por una certificación de sostenibilidad para Vía del Corso

La compañía desarrolladora Corporate & Business Park (TCBP) ha decidido trabajar para obtener una certificación en sostenibilidad para Vía del Corso, el componente corporativo del complejo urbanístico Tuscania, ubicado en la carretera hacia el puerto de La Libertad, en el municipio de Zaragoza.

“Estamos tratando de generar un microambiente que, ojalá, sea ejemplar para otros proyectos. Ya lo estamos logrando con la certificación LEED que está en proceso (para el Campus Tigo), ya vamos a sacar a concurso los paneles solares para ese proyecto específico y un sistema de medición que los hace robusto para que no solo sea un proyecto eficiente hoy, sino que a lo largo de su operación”, explicó Giuseppe Angelucci, presidente de TCBP, en referencia al proceso que se sigue para que el Campus Tigo obtenga la certificación LEED o Leadership in Energy and Environmental Design, la cual es otorgada por U.S. Green Building Council (USGBC).

Angelucci dijo que junto a la firma B 100 Arquitectos han elaborado un programa amplio para lograr que Vía del Corso sea certificada.

“Siguiendo la misma lógica del proyecto: cohesión, ser parte, estar ligado el uno al otro, compartir el agua, ya sea las aguas lluvias, de riego, compartir espacios”, indicó Angelucci. Los parámetros de la certificación permiten medir qué tanto se ahorra en el uso de la energía y de agua, entre otros aspectos.