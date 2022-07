Transformación digital es prioridad para las empresas

Los efectos de la pandemia por covi-19 siguen revolucionando a las organizaciones de Latinoamérica, dado que su impacto ha colocado a los programas de transformación digital como una de sus máximas prioridades, impulsado en buena medida por los directores y gerentes generales, de forma que los presupuestos asignados se han venido incrementando sin excepción en la mayoría de los países.

El estudio Transformación con sentido digital 2022: Un nuevo ritmo en la madurez digital de Latinoamérica, elaborado por la firma de servicios profesionales EY, hizo una medición de la reacción de los empresarios en cuanto a la transformación digital de sus organizaciones.

"La aceleración digital continúa avanzando, las expectativas de los clientes son cada vez más altas y la necesidad de automatización y eficiencia en procesos para la reducción de costos se ha vuelto prioridad a lo largo de toda la región", precisó Fernando Alvarado, socio de Technology Consulting y líder del Segmento de Innovación de EY en El Salvador y la región centroamericana.

Acorde con el estudio, Latinoamérica se ubica en un nivel de madurez de 61.16 en una escala de 100 puntos. Este valor promedio ubica a Latinoamérica en el rango de "En desarrollo de capacidades digitales"; sin embargo, la madurez digital parte del supuesto de que para alcanzarla plenitud es importante un avance homogéneo entre varios ámbitos que son comunes a las empresas, independientemente del sector al que pertenezcan.

El 53% de los encuestados confirmó que ha destinado más presupuesto para la transformación digital, con el objetivo de incrementar el número de iniciativas, ejecutar proyectos concretos, incorporar talento y adoptar metodologías para acelerar los cambios que demanda el mercado; de los cuales el 42 % afirmó haber invertido más con la intención de simplificar y hacer más eficientes los procesos, el 37 % debido a la exigencia del cliente y para ofrecerle más valor y el 15% por un cambio de estrategia.

ACELERADOS

Inclusive, el 62% de los encuestados respondió que el proceso de transformación digital se ha acelerado en todos los ámbitos de la compañía, en tanto que el 63 % de ellos se consideró satisfecho o muy satisfecho frente a su avance en transformación digital en los últimos tiempos.

Los países con mayor madurez digital, de acuerdo con el estudio, son Ecuador (64.67 puntos), Chile (62.73) y México (62.11), sobre todo por el nivel de avance en los sectores financiero y de consumo.

Centroamérica presentó una leve disminución respecto a la edición 2021 del estudio, atribuible a que las empresas mexicanas hicieron un autodiagnóstico más exigente, no quiere decir que las compañías hayan retrocedido, si no que se dieron cuenta de que la brecha frente a las capacidades del mercado global se amplió y no reaccionaron a tiempo.

Acorde con el documento, aún hay desafíos que las compañías deben afrontar, dado que más del 45% de los participantes considera que la falta de personal capacitado constituye la mayor barrera para emprender exitosamente la transformación digital en sus organizaciones, seguido de un 43% que culpa a la resistencia al cambio como el mayor impedimento, lo cual ubica al cambio en la cultura organizacional como un principal impulsor de la transformación.