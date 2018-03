Transición a la televisión digital comenzará hasta 2018

Lee también

Para comenzar a transmitir televisión digital, El Salvador adoptará el estándar ISDB-tb, que consiste en una serie de normas y especificaciones técnicas originalmente concebidas en Japón pero posteriormente adaptadas por Brasil. El estándar es el mismo que ya ocupan los demás países de Centroamérica.Actualmente la televisión en El Salvador se transmite con una tecnología analógica; no obstante, cada vez más países están dejando de lado esa tecnología puesto que la transmisión digital permite más ventajas.De acuerdo con la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), la visualización es una de las principales ventajas, puesto que será posible transmitir con mejor imagen y sonido. Además, el ente señaló que la nueva tecnología permite mayor movilidad, ya que no solo la televisión podrá captar la señal, sino que también los dispositivos móviles.José Luis Saca, presidente de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER), explicó que hay que diferenciar el “encendido digital” del “apagón digital”. Lo que pasará en 2018 será que los medios televisivos empezarán a transmitir en digital, algo que solo podrán disfrutar los que tengan aparatos compatibles, pero se seguirá transmitiendo de la forma analógica hasta que sea el “apagón”. Las fechas específicas de estos sucesos se conocerán en mayo.Según Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, hay un 18 % de la población que cuenta con televisión por cable. Estas personas no tendrán problema puesto que la “cajita” decodificadora que convierte la señal es la misma que procesará la señal digital. El resto de la población tendría que adquirir televisores modernos y compatibles.En el caso de las personas que no puedan pagar las pantallas, el Estado y los privados proponen que en el país se produzcan o se importen las cajas decodificadoras, que podrían ser entregadas por el Estado de forma similar a los subsidios. Chicas aclaró que aún no están definidos todos los detalles de compatibilidad y de las cajas decodificadoras.