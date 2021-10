Transportistas de carga de El Salvador aumentarán precios de tarifas

Foto: Karla Alfaro

La Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (ASTIC) advirtió que realizarán aumento al precio de las tarifas de fletes ante el constante aumento en los precios del diésel.

En lo que va del año, el precio del galón de diésel en la zona central del país ha aumentado un 41.3 %, al pasar de $2.47 a $3.49 entre enero y octubre. El presidente de ASTIC, Raúl Alfaro, afirma que han solicitado reuniones con el Ministerio de Economía para discutir esta problemática, sin embargo no han sido atendidos.

“Si el ministerio de Economía no nos atiende, les aseguro que la próxima marcha que se organice en el país va a estar presente el transporte de carga y no vamos a desfilar a pie, vamos a desfilar con los camiones”, expuso el líder de la gremial, quien agregó que también están considerando dejar de brindar sus servicios a nivel centroamericano si no son escuchados.

Establecer un precio único en el combustible a nivel nacional y que este sea modificado cada tres meses, son algunas de las peticiones del sector.