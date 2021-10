Transportistas de carga varados en frontera el Amatillo

El puesto fronterizo de El Amatillo (ubicado en el municipio de Pasaquina, La Unión) ha vuelto a ser escenario de largas filas de camiones aguardando realizar sus trámites para cruzar a Honduras.

Según denunciaron varios transportistas de carga, que pidieron no revelar su nombre, los trámites de la Declaración Única Centroamericana (DUCA), que no deberían tomar más de una hora, puede llevar todo un día debido a que el personal de la Dirección General de Aduanas no les atiende rápidamente.

"Todo los trámites, tanto los tránsitos como salir del país con carga nacional son los que están teniendo problemas porque esos grupos que están en El Amatillo no sirven", dijo uno de los empresarios de carga.

La problemática se ha agravado desde finales de septiembre y la fila de camiones esperando "ya tiene varios kilómetros".

"No es un problema de línea, sino de ellos que agarran un trámite y se tardan horas, se ponen a platicar y no hacen su trabajo de la aduana. Una vez llegué a las 2:00 de la madrugada con siete DUCA y a las 4:00 a. m. me estaban diciendo que no me iban a atender porque llevaba muchas y perdí todo el día", dijo uno de los afectados.

Se estima que por esta frontera pasa el 32.29 % del flujo comercial desde y hacia El Salvador.