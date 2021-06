Transportistas en desacuerdo con uso obligatorio del bitcóin cambiarían forma de cobro por sus servicios

Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (ASTIC), reiteró la mañana de este martes en la entrevista matutina de YSUCA, que la ASTIC está en desacuerdo con el uso obligatorio del bitcóin en El Salvador y que dada esa condición de obligatoriedad, la forma de cobro por sus servicios deberá cambiar.

Por lo anterior, Alfaro envió un mensaje a la empresa privada explicando que solo aceptarán pagos inmediatos, si la facturación es en bitcóin.

"Advierto, comunico y le doy mis razones a la empresa privada que nos contrata que el pago de mis servicios va tener que ser pagado de inmediato... y eso va a ser una posición muy firme y muy fuerte del sector transporte... es cuestión de lógica, es lógico que si yo voy a recibir no puedo aceptar un quedan si va facturado en bitcóin", expresó Raúl Alfaro.

Según indicó en la entrevista, los transportistas internacionales de carga se han adaptado a que algunas empresas privadas les dan un flete de pago en 30 días, esto al tratarse de una moneda estable como el dólar, sin embargo, al tomar en cuenta lo volátil de la nueva moneda de curso legal de El Salvador, bitcóin, esta forma de pago ya no será aceptada por los transportistas.

"La posición del sector va a ser que si la empresa que me contrata me va a pagar en bitcóin, el bitcóin y el flete tiene que ser pagado de inmediato. En ningún momento aceptaremos que el cliente me diga, 'mire Raúl, aquí está mi quedan, váyase con el bitcóin y venga a recogerlo dentro de 30 días’ eso no puede ser porque ahí en ese periodo pueden pasar muchas cosas", señaló Alfaro.

Por otro lado, también dijo que no pueden negarse a aceptar la nueva moneda, porque además de que la ley especifica que es de uso obligatorio, no quieren perder a sus clientes.

"La otra es que digamos 'mire, si me va a pagar en bitcóin no le transporto'. Tampoco voy a perder un cliente solo por mi necedad, sino que me voy a ver obligado a abrir una cartera electrónica para recibirles el bitcóin e inmediatamente convertirla en dólares", añadió.

Adicionalmente, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga enfatizó que los transportistas no están preparados tecnológicamente para hacer uso de la criptomoneda, ni tampoco cuentan con la suficiente información y educación en tecnología para poder realizar las transacciones que este nuevo funcionamiento requerirá.

"Lo obligatorio es en lo que no estoy de acuerdo, no me parece correcto que una autoridad, entre comillas por así llamarlo, tenga la potestad de implementarlo en contra de la voluntad de nosotros, porque la democracia es que el poder reside en el pueblo, ¿qué poder tenemos como pueblo? ninguno porque aquí nos imponen a la hora que quieran, lo que quieren de parte de un funcionario... habría que ver si es que deberíamos de llegar a tener acciones concretas", finalizó.

La ASTIC cuenta con 2,393 transportistas afiliados, lo que según su presidente, la convierte en la gremial de transportistas más grande de Centroamérica.