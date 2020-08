"Tratamos la manera de salir adelante"

Son las 2:15 p.m., el sol juega con unas negras nubes que amenazan con lluvia, pero que no esconden los 31º que se hacen sentir más estando en el asfalto. Los carros pasan de largo ante la mirada angustiada de Jorge, de 24 años, quien sostiene un rótulo con una súplica de ayuda, una bandera blanca y vende mascarillas a dos por un dólar.

Es el final de la Avenida Albert Einstein, ahí está Jorge, "aprovechando" el alto obligado de los vehículos para incorporarse al bulevar de Los Próceres. Su rótulo dice: "Me da pena pedir por eso ando ofreciendo mascarias 2x1 dolar. Tengo una hija de 4 mecs no tengo trabajo pero si no quiere comprar pero desea ayudarme con lo que Dios ponga en su corazón. Dios lo bendiga" (sic).

Moreno de como 1.65 cm, con piel tostada por las horas que ha permanecido en el lugar, camisa gris, pantalón negro, tenis negros falsificados de la marca del búmeran, porta una cadena de bolitas niqueladas (un poco oscuras por el uso) de esas que venden en las ferreterías y que por dije incluye una cora con el lado de la cara de Washington. Pide que no incluya su nombre verdadero, por la discriminación, por la burla, por los reclamos del "buscá trabajo" que le han gritado y, también, para que no lo identifiquen plenamente, lo estigmaticen o que "la autoridad" abuse, como lo han hecho agentes del CAM de Antiguo Cuscatlán en varias ocasiones, quitándole la venta y rompiéndole el cartel.

Jorge es uno de los dos millones de salvadoreños con trabajo informal en el país y muchos de ellos han perdido el empleo, se dedica a ayudante de albañil y perdió el empleo desde que se comenzó a conocer sobre la covid-19 en el país. En un inicio "se rebuscó" vendiendo en el transporte colectivo, pero pronto se vio obligado a abandonar esa alternativa porque el transporte dejó de operar al iniciar la cuarentena.

"Hemos tratado de una manera u otra salir adelante con pequeñas ventecitas o humillándonos pidiendo una ayuda. Muchas veces la gente lo pasa ofendiendo a uno, lo pasa ultrajando con grandes palabras, gritándole a uno que busque trabajo y uno busca, pero el problema es que ahorita nadie está dando por lo misma situación de esta enfermedad. Como no tengo estudios de bachiller ni universidad, también es otra cosa que se me ha dificultado" comenta el joven, quien ha cursado hasta primer año de bachillerato.