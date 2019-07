Tropigas pide denunciar ante indicios de trasiego ilegal

Tropigas, una de las empresas que provee gas licuado de petróleo (GLP), sentó postura sobre la explosión que cobró la vida de tres personas y lesionó a una veintena más el viernes pasado.

Foto de LA PRENSA/Jonatan Funes

La empresa enfatizó en que la explosión se dio por que en el negocio se hacía trasiego ilegal de GLP, es decir de un mismo cilindro retiraban parte del contenido para llenar otro vacío, lo que no está permitido pues les venden a las personas menos contenido y, además, es una práctica de alto riesgo.

Marcó Martínez, director general de la empresa, señaló que más que una cuestión de permisos para los puntos de venta, se debe combatir la práctica ilegal del trasiego, por lo que pidieron a la población hacer denuncias si sospechan. Uno de los indicios es el olor a gas, también deben prestar atención al sello que lleva el cilindro, pues en tiendas utilizan plástico y una secadora de pelo para disimular un sello.

Postura de @TropigasSv sobre incidente del lunes en Mejicanos. Señalan que el problema se dio por el trasiego ilegal del GLP y no por un vacío en la regulación de puntos de venta. En video Marco Martínez, director general. pic.twitter.com/4jVb7zFFRu — LPGEconomia (@LPGEconomia) July 17, 2019

Diputados de la Asamblea Legislativa y el Centro de Defensa del Consumidor presentaron ayer una pieza de correspondencia en la que solicitaron reformar la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos del Petróleo, con el objetivo de aumentar los controles sobre la proliferación de distribuidores minoristas del gas licuado propano (GLP).

Además, de acuerdo a la Alcaldía de Mejicanos los puntos de venta requiere. la calificación de la OPAMSS (Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador) y el permiso del Cuerpo de Bomberos.

Martínez afirmó que no se oponen a que se establezcan permisos, pero insistieron en que no la explosión no fue por las condiciones del lugar o la cantidad de cilindros, sino por el trasiego.

Agregó que cuando se dan cuenta que una tienda realiza esta practica, suspenden la venda e interponen denuncias ante varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Economía, el CENADE y la Fiscalía.

Además, que el mapa de distribución a cambiado pues 90 % de los cilindros se entregan a domicilio.