Trump acusa a la Fed de disfrutar con los problemas de la industria

Recién llegado de la reunión de G7 en Biarritz y sin que haya pasado una semana desde que calificó de ?enemigo? al presidente de la Reserva Federal ? Jerome Powell?, Donald Trump redobló el martes sus críticas a esta institución encargada de la política monetaria.

En su medio habitual, Twitter, el presidente de EEUU dijo que a la Fed le gusta ?ver a nuestros fabricantes tener problemas con sus exportaciones en beneficio de otras partes del mundo?.

The Federal Reserve loves watching our manufacturers struggle with their exports to the benefit of other parts of the world. Has anyone looked at what almost all other countries are doing to take advantage of the good old USA? Our Fed has been calling it wrong for too long!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2019