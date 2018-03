Trump reduce regulación en Wall Street

Lee también

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó dos órdenes ejecutivas destinadas a dar marcha atrás a la regulación financiera puesta en marcha tras la crisis de 2008 por su predecesor, Barack Obama.La primera orden pide que se revise la conocida como Ley Dodd Frank, que implementó una nueva regulación para la banca con el objetivo de evitar una nueva gran crisis. Muchos bancos la consideran excesivamente molesta.La otra orden revoca una normativa del Departamento de Trabajo que exige a los asesores financieros que prueben que están actuando en interés de sus clientes.Trump hizo de la derogación de la Ley Dodd Frank una de sus promesas de campaña. La orden firmada hoy solo sienta un marco para revisar la ley, ya que gran parte de esta no puede reformarse sin contar con el aval del Congreso.“Esperamos eliminar mucho de la (ley) Dodd Frank, porque sinceramente hay tanta gente, amigos míos, que tienen bonitos negocios y que no pueden tomar prestado dinero”, dijo Trump antes de firmar.“No pueden pedir dinero prestado porque los bancos no les dejan hacerlo por culpa de la regulación de la (ley) Dodd Frank”, agregó. En el Gobierno de Trump hay varios exdirectivos de fondos de alto riegos y bancos de inversión.Con los errores de bancos y especuladores Wall Street contribuyó a agravar decisivamente la crisis financiera de 2008 y 2009, entre otras cosas con la caída del banco Lehman Brothers.La Ley Dodd Frank para la regulación del sector financiero fue aprobada en 2010 por el Gobierno de Obama y está considerada como uno de los hitos de su presidencia. Además, supone la implementación de los acuerdos adoptados por el G-20, que Estados Unidos debe cumplir.En esa legislación se incluye la normativa que prohíbe que los bancos especulen por cuenta propia. Desde el primer momento hubo reticencias al respecto por parte del Partido Republicano y del sector financiero.Antes de que Trump se refiriese a esta ley, la mayoría republicana tumbó en la Cámara de Representantes la primera normativa Dodd Frank, lo que muestra que Trump cuenta con el apoyo de varios diputados de su partido.Los expertos temen que la desregulación del mercado financiero en Estados Unidos tengan grandes consecuencias también en Europa. “Una relajación en la regulación financiera en Estados Unidos cuestiona el enfoque global y presiona al resto de países del G-20 para que también adapten sus regulaciones”, apuntó Andrés Prescher, de la consultora KPMG.