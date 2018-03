Tu Solidaria pasó de financiada a comprar préstamos de ALBA

Lee también

Tu Solidaria, la financiera que nació en 2012 para concretar una de las promesas de campaña del entonces candidato a alcalde de San Salvador, Jorge Schafik Hándal Vega, colocó $4.3 millones en créditos hasta 2015, según los balances contables correspondientes a esos años, y que esa entidad ha remitido al Registro de Comercio.Fue en febrero de 2012, en el marco de la carrera por la principal alcaldía del país, cuando Hándal presentó un programa de apoyo crediticio a los vendedores del sector informal, micro, pequeños y medianos empresarios de la capital, bajo el nombre de Tu Financiera.La sociedad fue constituida seis meses después con un capital de $10,000. Hándal aportó $5,000, lo que lo hizo acreedor del 50 % de las acciones, y Sigfredo Israel Merino, hermano del asesor del Grupo Alba y ahora viceministro para la Inversión, José Luis Merino, aportó otros $5,000, correspondiente a la otra mitad de las acciones de la nueva empresa. Sin embargo, las acciones de este último fueron adquiridas por Miguel Ángel Gómez.Según el acta de constitución, la empresa puede “conceder todo tipo de créditos” y “contratar créditos y contraer obligaciones con bancos e instituciones financieras en general”, entre otros objetivos.Durante sus primeros meses de funcionamiento, Tu Solidaria –que para entonces se llamaba Tu Financiera– había concedido créditos por $14,100. Para el cierre de 2012, su balance general registraba activos corrientes por $5,443,221; documentos y cuentas por cobrar por $3,117,620, mientras que su pasivo ascendía a $97.1 millones. Durante su primer año, la empresa registró pérdidas de $95,097, una cantidad similar a sus gastos administrativos que fueron de $95,444. Su patrimonio para ese año fue de $414,902.Uno de los primeros pasos de la recién creada empresa en el mundo de los negocios fue la compraventa de la cartera de créditos propiedad de Alba Petróleos, la sociedad de economía mixta conformada con aportes de las alcaldías del FMLN, aglutinadas en ENEPASA, y PDV Caribe, una filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA).La cartera de $95,136,182 (capital e intereses) incluía préstamos de las categorías A, B, C, D y E. En las últimas tres se clasifica a aquellos préstamos con más de 90 días de haber caído en mora.Tu Solidaria se comprometió a pagarle a Alba Petróleos en un plazo de 25 años, con un interés de 5.25 % anual, una vez que vencieran los dos años de gracia. “El pago principal e intereses antes dichos serán revisados a partir de la recuperación y rentabilidad real que Tu Financiera obtenga de los prestatarios comprendidos en la cartera de crédito objeto de la venta.Asimismo, Alba Petróleos otorgó un préstamo de $5 millones para que la nueva entidad financiera comenzara a operar. De estos, hasta 2015, se había desembolsado $2 millones, de acuerdo con los balances revisados. La firma de auditoría externa observó que “el préstamo otorgado y la cartera cedida por Alba Petróleos junto a la deuda originada son transacciones entre partes relacionadas”, pues la compañía financiera es miembro de un grupo de compañías afiliadas que están bajo una misma dirección y control.Por el contrario, la empresa a cargo de las auditorías de 2013, 2014 y 2015 aseveró que las empresas no estaban bajo una misma dirección. En 2013, la cartera de préstamos de Tu Solidaria pasó a ser de $3.2 millones. Dentro de esta cantidad se incluían los primeros $42,981 devengados. Sin embargo, la cartera adquirida de Alba Petróleos creció a $107.7 millones. Ese año, la empresa reportó $548,701 en ganancias y su patrimonio pasó a ser de $1 millón. En 2014, la cartera de clientes de Alba Petróleo pasó a ser de $11 millones. Este año las utilidades que ingresaron a la financiera fueron de $116,349 , mientras que el patrimonio se mantuvo en $1.1 millones. Al año siguiente, Tu Solidaria decidió vender a Wellness Center Corp. parte de la cartera comprada a Alba Petróleos, por $64.3 millones. Ya para 2015 la cartera de créditos propia pasó a ser de $4.3 millones.LA PRENSA GRÁFICA solicitó a Tu Solidaria una entrevista para conocer detalles de los sectores atendidos, pero en sus oficinas dijeron que la persona indicada no estaba disponible.