Turismo dice que no está autorizado ningún cobro en la Puerta del Diablo y llama a denunciar

El ministro de Turismo, José Napoleón Duarte, dijo hoy que ha dado "instrucciones para que se eliminara cualquier cobro que estuviera haciéndose" en el sitio turístico la Puerta del Diablo, en los Planes de Renderos, en el municipio de Panchimalco.

Los turistas pueden disfrutar de una vista impresionante desde los peñascos en la Puerta del Diablo. Foto LPG/Jonatan Funes

Estos días se conoció sobre un supuesto cobro de $1.5 por persona para ingresar al referido sitio.

"La gente no tiene por qué pagar por algo que no está privatizado", dijo Duarte, explicando que se trata de un sitio disponible para que cualquier salvadoreño haga turismo. "No deben pagar absolutamente ni un centavo para ingresar a la Puerta del Diablo", enfatizó.

Puerta del Diablo, en Panchimalco. Foto LPG/Josué Guevara/Archivo

Además, el ministro pidió a la ciudadanía que denuncie cualquier cobro que le hagan y aseguró que el caso "se llevará a los tribunales".

Duarte dio estas declaraciones durante la entrevista en el programa televisivo Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS), donde también habló sobre la necesidad de un puerto especializado para cruceros en El Salvador.