Un bartender finlandés capacita a jóvenes salvadoreños

Pekka Pellinen proviene de Finlandia, país donde el invierno es la estación más larga del año, y escenario del llamado "sol de medianoche". Es también un especialista en coctelería, considerado un maestro en su área, que tiene una amplia experiencia en los mejores bares y hoteles de su país de origen.

Ahora recorre el mundo para compartir sus conocimientos, y es también embajador del vodka Finlandia, producido en su país. Pellinen llegó este domingo a El Salvador, de la mano de Crio Inversiones, y ha capacitado a jóvenes bartenders salvadoreños en el arte de la "mixología".

"Nunca había estado en El Salvador, había ido a Panamá, Cuba y Puerto Rico, pero esta es mi primera vez... la gente es muy cálida", comentó a La Prensa Gráfica.

Más allá de trasladar sus conocimientos sobre coctelería, Pellinen afirma que una de sus prioridades es, al igual que para su país, Finlandia, es la sosteniblidad, y es una de las enseñanzas que también quiere dejar entre sus jóvenes alumnos. "La sostenibilidad, cero desperdicio, lo que puedes hacer detrás de la barra, cómo puedes reusar, esa es una de las cosas más importantes", explicó.

Afirma que en el poco tiempo que ha estado en El Salvador ha encontrado varios ingredientes nuevos, que aún espera probar en sus preparaciones, pero también explicó que hay algo que suele usar en sus bebidas y que no tenemos aquí: el llamado rábano de caballo. Se trata de la "armoracia rusticana", un tipo de rábano que se parece en forma a la yuca, y tiene un sabor picante. "Los bartenders me han dicho que acá no la tienen, tendremos que reemplarzarla con algo más", bromea.

Asegura que las frutas tropicales son excelentes para mezclar con el vodka, que "presenta una base pura" para mezclarlas. Pero cuando se le pregunta por la bebida perfecta, afirma depende de cómo uno se sienta en el momento. "En lo personal, disfruto el vodka solo en las rocas, pero a veces en martini, a veces con frutas tropicales, depende de cómo te sientas", comenta.

El "mixólogo" finlandés será juez en un concurso de bartenders que se celebrará este jueves, organizado por Crie Inversiones. Jorge Daura, director ejecutivo de la empresa, explicó que estas actividades se enmarcan dentro de la celebración del 50 aniversario de Finlandia, marca que ellos distribuyen en el país, y que actualmente ocupa más del 60 % del mercado premium en vodkas en El Salvador.