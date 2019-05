Un necesario cambio personal y organizacional

En un mercado tan cambiante, las organizaciones deben asumir también dinámicas de transformación que las lleven a obtener mejores resultados, preparando más a sus equipos de trabajo y generando alianzas internas y externas exitosas.

El Leadership Coach Carlos Romero apuntó que para generar el cambio dentro de las organizaciones se debe empezar desde la transformación personal. "No podemos ser los jefes que tuvimos, porque la situación es diferente, a veces queremos seguir administrando y dirigiendo organizaciones con el mismo paradigma de hace 10 años. Tenemos que ver cómo podemos lograr mucho más con nuestros equipos, con nuestros cuadros de liderazgos y dentro del mercado: cómo podemos tomar más influencia, llegar a nuevos nichos y encantar más al cliente", apuntó.

¿Cómo generar un cambio personal antes que uno en toda la organización? Carlos Romero indicó que primero debe trabajarse en la mentalidad de los líderes, desafiando sus paradigmas a través de preguntas, ayudándoles a ver aquello que ellos no pueden ver en la realidad: aspectos que no se dan cuenta que están afectando a la organización o que están dejando pasar. "Una vez su mentalidad se abre, hay una oportunidad para montar una estrategia y luego la ejecución. En la medida que cada líder puede ser más flexible mentalmente va a encontrar alianzas, va a tirar puentes y va a encontrar resultados que antes no estaba viendo", dijo el coach de resultados.

Propiciando el cambio organizacional

Romero identificó tres etapas que conlleva el proceso de cambio organizacional: descubrir, diseñar y destinar. La etapa de descubrir muestra la situación actual y realmente lo que se vive en la cultura de la organización. En la etapa de diseñar se trabaja con el equipo la cultura que se desea, se brindan herramientas y procesos que potencian el cambio dentro de una prueba piloto. Luego en destinar se implementa basados en la experiencia lograda en las etapas anteriores. "Hay muchas personas en posición de liderazgo que satanizan el que la gente se exprese. Equipo que no se puede expresar genera chambre y malestar, pero cuando la misma organización propicia que la gente saque lo que tiene adentro y que esa energía se alinee para construir juntos, se están dando los primeros pasos", manifestó el coach.

Carlos Romero enfatizó que se deben enfrentar los procesos de cambio, fortaleciendo el trabajo de los equipos, especialmente en aquellas organizaciones compuestas por colaboradores de diversas generaciones, impulsándolos a generar nuevas competencias, a que formen criterios más sólidos y a que sean capaces de tomar decisiones; que estén tan empoderados por sus líderes que asuman responsabilidades grandes y que se hagan cargo también de liderar. "Egoísmo propositivo", llama el coach a la búsqueda de los líderes de ser los mejores para potenciar sus carreras y, a su vez, fortalecer a sus equipos de trabajo, para que desarrollen competencias y eso los lleve a obtener resultados envidiables. "Mientras los equipos de liderazgo, de dirección o de gerencia puedan generar cambios más pronto y puedan preparar a su fuerza laboral en los distintos niveles, más mercado van a ganar, van a ser más rentables y van a ser sostenibles", apuntó Romero.

El coach indicó que los procesos de cambio en las organizaciones generan resultados que se materializan en percibir ahorros, incrementar las ventas y mayor efectividad.