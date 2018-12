"Una firma de abogados es un termómetro del estado de la economía"

Recientemente, Chambers and Partners (directorio que aglutina a diversos bufetes de abogados de Latinoamérica y el Caribe) otorgó a Armando Arias un reconocimiento regional por su trayectoria profesional, y su firma de abogados Arias fue reconocida como la número uno en Centroamérica y en El Salvador.

¿Qué significa para usted recibir este galardón para la firma y su trayectoria personal?

En realidad este reconocimiento empieza cuando mi padre, Francisco Armando Arias, funda la firma. Él tiene orígenes muy humildes y se muda en 1928 de Santa Ana a San Salvador a estudiar. Cuando se gradúa de abogado en 1942, junto a Miguel Ángel Brizuela, alquilan un local por el mercado Central. Esa primera época que comprende de 1942 a 1976 fue de un ejercicio profesional muy tradicional en donde los abogados estaban sentados en sus escritorios esperando que los clientes los buscaran. En 1976, me incorporo a la firma y a principios de los años ochenta cuando empiezo a ver la posibilidad de regionalizar nuestras operaciones.

¿Cómo fue ese proceso?

Empecé a visitar amigos y conocidos de empresas con los que podíamos tener una relación y ofrecer los servicios. Empresas multinacionales me preguntaban que "¿cómo era posible que en una región tan pequeña tenga que hablar con cinco o seis personas diferentes para ver los servicios legales del negocio y usualmente tener cinco resultados diferentes?" Vi la oportunidad de regionalizar el servicio y busqué potenciales socios como los mismos intereses, conocimientos y estándares morales.

Pero tomando en cuenta el contexto sociopolítico en la región y que no era nada común la expansión de bufetes, ¿cuál era su plan?

Me fue guiando el instinto. Me reconozco como una persona tremendamente estructural internamente y persistente. Confío mucho en explorar el entorno de pros y contras, y sobre esa base hago una hoja de ruta. El hecho de desarrollar la firma que hoy tenemos fue dada por la prudencia. Mi padre me permitió explorar la idea y acato sus sugerencias. Al visitar a las firmas muchas me expresaron que no tenían interés en unirse, pero ahí entró mi persistencia, no me di por vencido. Fue así como en 1996 abrimos la primera oficina en Nicaragua y le siguieron Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá.

¿Han contemplado la expansión fuera de la región?

Si yo quisiera que Arias estuviera de México a la Patagonia lo pudiera hacer muy fácil contratando a dos o tres abogados por país, pero eso sería un espejismo. Nos hemos consolidado muy bien y tenemos la capacidad de manejar transacciones con nuestros contactos en todo el mundo, y ya lo hacemos.

Por el contacto que mantienen con los clientes ¿qué lectura hacen del clima de negocios e inversiones en el istmo?

Una firma de abogados es un termómetro del estado de la economía y los apetitos de los inversionistas. Hemos visto fiebres o modas en compra de bancos, fusiones, pero eso no se repite siempre. Panamá está muy bien por el sector financiero y bancario, Costa Rica está muy bien en inversiones en turismo, tecnología y financiero.