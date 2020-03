Unas 75 empresas incumplen medidas

El titular del MTPS, Rolando Castro, también aseguró que hay empresas privadas y alcaldías que se estarían apropiando de las cotizaciones tanto al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), como a la AFP, con lo cual algunos trabajadores no han podido recibir atención médica.

El MTPS está realizando inspecciones para verificar el cumplimiento de medidas de higiene y salud ocupacional.

Hasta ayer llevaban 1,000 verificaciones: "hemos iniciado con aquellas empresas que tienen mayor número de persona laborando, estamos garantizando que se tenga alcohol gel, mascarillas y que se dé la separación física en los lugares de trabajo.

En el caso de las personas que no pueden presentarse a trabajar porque están en cuarentena, el funcionario señaló que en futuras medidas se abordará el tema del financiamiento de esas incapacidades, que de acuerdo a la ley, tendría que costear, en su mayoría el ISSS.

Una alternativa, dijo, sería incrementar el presupuesto del ISSS, sin embargo es una medida que se discutiría posteriormente, puesto que la prioridad del Gobierno en este momento es que se hagan efectivas las cuarentenas.

Sin embargo, Castro insistió en que se supervisará que las empresas no apliquen sanciones administrativas a quienes no están laborando por que están cuarentena y que no habían "repercusiones económicas en su salario y mucho menos un despido arbitrario".

Luis Chávez, secretario general del del Sindicato de Médicos y Trabajadores del ISSS pidió a la población "que sigan los lineamientos", pero también se garantice el equipamiento adecuado en los centros de atención médica.

Agregó que el gremio de médicos tiene una edad promedio de 47 años, por lo que se debe prestar atención a quienes ya tienen alguna enfermedad crónica.