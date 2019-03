Uno de los peores usos de las tarjetas de crédito: retirar dinero con ellas

Si es usuario de tarjetas de crédito debe saber que, aunque son varias las posibilidades que tiene para hacer uso de ellas, no todas son recomendables.

Claudia Salmerón, delegada de la Defensoría del Consumidor, compartió la mañana de este miércoles con la audiencia de La Prensa Gráfica algunos consejos para cuidar el dinero. En esta ocasión, sus recomendaciones se centraron en los créditos, en las tarjetas de crédito y en el control del presupuesto.

Los créditos

Antes de sacar un crédito, se debe analizar la capacidad de pago que se tendrá para cumplir ese compromiso. Cuánto recibe en ingresos un empleado o un emprendedor será determinante para decidir si tomar o no un servicio financiero. Salmerón dio un consejo fundamental, que suele estar casi siempre en el top de sus recomendaciones: será un error no leer el contrato y no conocer todas las obligaciones que se adquieren. Si ya se tiene un crédito, ¿es realmente necesario adquirir otro? No pagarlos trae consecuencias legales y se puede ver comprometido el sueldo y bienes como casas, terrenos o autos al activarse un proceso judicial.

Tarjetas de crédito

Las tarjetas de crédito son descritas por Salmerón como un crédito rotativo, pues el monto puede ser constantemente variable de acuerdo al uso y abonos a la deuda. La representante de la Defensoría insiste en evitar retiros de efectivo con la tarjeta: "Es la peor decisión; es válido en una emergencia", dijo. Ella aclara que las tarjetas de crédito son un producto caro, debido a sus tasas de intereses. Al sacar dinero con ellas es reconocido como una compra, por lo que genera comisión e intereses que pueden volverse difíciles de manejar.

Sobre las tarjetas, Salmerón da a conocer un signo de alerta que muestra que las finanzas no están bien, aunque quizá algunas personas no lo noten. Ese momento en el que la luz roja se enciende es cuando se pagan con esas tarjetas los productos o servicios (gasolina, comidas) que antes se cancelaban en efectivo. El sobreendeudamiento es entonces un riesgo muy cercano.

Presupuesto

Salmerón aconseja tener un control del dinero. "Gastar cuando es realmente necesario, comprar cuando hay una necesidad y no comprar porque hay un deseo", es la forma en que ella expresa su clave. Y si alguien goza de un aumento de su salario recomienda que con esa diferencia no se piense en qué se puede gastar, sino que se ahorre, se invierta o se dedique el dinero extra a pagar deudas. Ella resaltó la importancia del ahorro, el que se inicia con una determinación y se puede lograr por diferentes acciones, iniciando con cuidar en casa el gasto de electricidad y agua.