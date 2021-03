Urge agilizar el crecimiento empresarial

La transformación digital es un término que manejan los economistas desde hace mucho como mecanismo de mejora para todas las realidades del país. Durante la pandemia de covid-19 quedó demostrado que es una tarea pendiente.

Para los próximos años, incrementar la producción y el empleo pasará por aumentar la capacidad competitiva del país y de las empresas aprovechando la transformación digital que no es otra cosa que integrar tecnología en las actividades de las empresas para optimizar procesos y ofrecer un nuevo valor añadido.

Según la Encuesta de Competitividad Empresarial presentada por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) en enero de este año, en datos de 2019 el 58.9 % de las empresas contaban con página web y solo 14.9 % aceptaban pagos o pedidos en línea. El 65 % utilizaban su página como catálogo y el 98.8 % lo hacía como una mera tarjeta de presentación. Para 2020 con la llegada de la pandemia apenas el 14 % desarrolló una plataforma para vender en línea y solo 9 % invirtieron en teletrabajo.

“Solo por medio de la innovación se sale adelante. Hay gremiales, asociaciones donde dan apoyo. Estar en sus directorios le da mayor seguridad al comprador”.

Roberto Funes, propietario BEFREZKO

La microempresa, por ejemplo, evaluada por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) en junio 2020 con la Segunda Encuesta de Seguimiento y Recuperación de las Mypes por Pandemia de Covid-19,encontró que el 40 % de ellas continuaban vendiendo de forma tradicional y 39.4 % lo hacían a través de redes sociales.

Para la recuperación de una caída económica del 9% y de miles de puestos de trabajo, las empresas están obligadas a introducirse en el mundo de la digitalización de manera transversal, lo cual les ayudará a ganar competitividad en un mundo cada vez más tecnológico.

Roberto Funes, propietario de BEFREZKO, empresa dedicada inicialmente a los concentrados de frutas naturales, encurtidos y frutas deshidratadas, inició su empresa y tuvo la oportunidad de exportarlas a Estados Unidos. Sin embargo, se encontró con que debía cumplir con todas las normativas de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), de etiquetado, programas de inocuidad de los alimentos. Así, el tocó las puertas de Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) y comenzó su tarea de aprendizaje, mentorías y capacitaciones.

"El 2019 fue de mucho aprendizaje, tuvimos crecimiento porque debía haber mayor control administrativo y logístico, trabajamos en la innovación de imagen y de empaques que generarán menos desperdicio, menos espacio, menor tiempo de operación y que fuera más estandarizada para generar una economía de escala que se la transmitiéramos en un mejor precio al cliente", explica el empresario.

Sin embargo la pandemia llevó su exportación a cero. "Como empresario lo que toca es empezar a ver qué podía hacer con ese producto y allí entró un poco lo de la transformación digital. Armamos una página más efectiva y comenzamos con el servicio a domicilio", explicó Funes.

Para él la pandemia significó oportunidades y retos "por un lado los clientes comenzaron a pedirme otras cosas y ampliamos el portafolio con carnes, pescados y lácteos, vegetales frescos, por otro lado al quitarse las restricciones los pedidos se redujeron en un 50 % y llegué a otro mercado, las empresas de alimentos". Las exigencias de ese nuevo cliente eran diferentes, necesitaban productos para postres, salsas y listos para usar.

Según CONAMYPE, el 78 % de las mypes se vieron obligadas a realizar algún proceso de innovación o de diversificación a raíz de la pandemia. Un 19.3 % abrió nueva sucursal, 16.1 % cambiaron procesos de producción, 14.7 % iniciaron con el servicio a domicilio y 14 % comenzaron a vender por redes sociales.

Funes explica que la transformación digital no ha sido solo de cara al cliente sino internamente: "ya toda nuestra información está en la nube, mi página está en un momento de integración con una pasarela de pago y he aplicado en un programa con el Ministerio de Economía donde me han enseñado sobre marketing digital".

Actualmente con COEXPORT asiste a un programa que ayuda a la promoción para la exportación y con el Banco de Desarrollo (BANDESAL) tiene en proceso la aplicación a un crédito del Fideicomiso para la Recuperación de las Empresas Salvadoreñas (FIREMPRESA).

"La transformación ya no es un pensamiento de voy a ver cómo se hace, es ya lo tengo que hacer. Muchas empresas hacen su tienda y resulta que pueden fallar en detalles como la fotografía, el tipo de información, la pasarela de pago, todo lo que implica tener una página. Debe abrirse con todas las herramientas para que el interesado tenga todas las respuestas y confianza", explica Silvia Cuéllar, directora ejecutiva de COEXPORT.

La transformación es parte de la innovación, por eso en COEXPORT realizan un proceso desde cero con cada empresario y elaboran un diagnóstico. "Roberto recibió capacitaciones para cumplir con los requerimientos técnicos para exportar a Estados Unidos, pero además cómo va a desarrollar su productos, cómo lo va a llevar, la logística".

En tema de ventas, explica Cuéllar, tienen contactos con una red del Gobierno, con PROESA y Cancillería y también con las embajadas. "La disminución de las exportaciones fue del 15 %, récord en Centroamérica, y recuperar ese terreno y clientes no es tan fácil. Este año va a ser de recuperación, tenemos que estar viendo cómo se comporta el mercado internacional. Hay empresas que quedaron con stock en sus bodegas".