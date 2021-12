Urge propiciar inversiones: COLPROCE

El Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (COLPROCE) consideró urgente que el Gobierno salvadoreño propicie el diálogo con todos los sectores para enfrentar los principales problemas económicos del país, en especial, para crear un clima favorable para la inversión.

COLPROCE afirma que la Inversión Extranjera Directa (IED) de El Salvador casi se estancó este 2021, esto tras solo sumar $366 millones hasta junio, solo $8 millones más, en relación al 2020, debido a la baja productividad y a la inseguridad jurídica, política y económica en el país.

Según la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), el tercer trimestre de 2021, su Indicador de clima de inversión, registró un saldo neto negativo de -13.5 %, esto es resultado de que el 14.9 % de los empresarios consideran que este es favorable y 28.4 % lo consideran desfavorable.

"Hay que crear todas las condiciones para estimular la inversión, eso pasa por apoyar a las empresas con el desarrollo de todo el marco logístico necesario y brindar confianza en el país y una de las cosas que no parece estar muy fuerte es la seguridad jurídica y la confianza por las políticas que se han hecho durante todo este tiempo", expuso Alfonso Goitia, vicepresidente de COLPROCE.

El economista agregó que el campo fiscal es otro tema de suma preocupación en El Salvador por el endeudamiento.

"Hay que establecer políticas más claras, consistentes y coherentes que permitan resolver el problema de la deuda. No podemos especular en los posibles beneficios que pueda tener una criptomoneda o suponer que eso resolverá todo el problema de las finanzas públicas, necesitamos una política fiscal de ingresos y gastos que posibiliten la estabilidad financiera del Estado y nos permita avanzar hacia un marco de crecimiento", manifestó.

El colegio también se refirió a la incertidumbre sobre la negociación de $1,300 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"El Gobierno no logró el acuerdo o no lo ha logrado concretar, no sabemos. El año que viene el presupuesto requiere $1,206 millones para ser financiado, o sea, hay un impase, sino negocia con el fondo cómo consigue los $1,206 y si no los consigue va a tener que reducir todos los gastos", expuso Cesar Villalona, integrante de la junta directiva de COLPROCE.

Respecto a las previsiones de crecimiento económico de 10.3 %, previstas por el Banco Central de Reserva (BCR) para 2021, COLPROCE resaltó que este solo sería un efecto rebote ante la caída que el país sufrió en 2020, por la pandemia. Prevé que el crecimiento real en 2021, ronde entre 0.3 y 0.5 %.