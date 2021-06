Uso de bitcóin en El Salvador “será opcional”, dice Jorge Kattán

El anuncio reciente del presidente Nayib Bukele, sobre convertir el bitcóin en moneda de curso legal en El Salvador el fin de semana, ha generado muchas inquietudes.

Durante la presentación de la nueva plataforma de pago del Banco Central de Reserva (BCR),Transfer 365, Miguel Kattán, secretario de Comercio e Inversiones, dijo que el bitcóin se usa desde hace varios años como medio de pago en un pequeño territorio de El Salvador “donde se puede comprar pupusas, tomates, minutas y absolutamente todo en ese pequeño territorio de El Zonte”.

Aclaró que el uso de esta “moneda virtual” no debería generar temor ya que su uso será “absolutamente discrecional”. También añadió que “el dólar seguirá siendo la moneda de curso legal en El Salvador, pero las operaciones podrán hacerse con bitcóin obviamente relacionada con su valor al dólar”.

Las preguntas que surgen frente a esta iniciativa monetaria tienen que ver con el uso de la moneda y su volatilidad. “‘Dicen que es fluctuante que no se sabe cuánto vale de un día para otro, no se preocupe, usted va a comprar y vender en dólares. Si usted quiere usar el bitcóin lo va usar, si no lo quiere usar no lo va a usar. No es ninguna obligatoriedad, y todo en este mundo es fluctuante al día de hoy”, puntualizó Kattán.

“Dicen: cómo se va a pagar un tomate que vale 0.000000001 de bitcóin? Usted va a pagar los 20 centavos que vale el tomate, punto. Y eso es lo que va a recibir la persona, $0.20 centavos de dólar en bitcóin. No debe de preocuparnos”.

Kattán se refirió al temor que generó la dolarización en su momento “las mismas gremiales del sector privado como COEXPORT, la ASI como la Cámara de Comercio se oponían”, dijo. “No había una razón para hacerlo y hoy por hoy no hay una razón para desdolarizar por lo tanto no debe haber temor a desdolarizar”.

Finalmente, dijo que ante el temor de ilegalidades, el anteproyecto de ley (que darán a conocer próximamente) estaría estructurado “de tal manera que no permita actos delictivos como el lavado de dinero y cumple los requisitos necesarios para hacer transacciones transparentes totalmente”.

"La ley lo que va a decir al final de cuentas es que se puede pagar si el que está cobrando acepta el bitcóin y el que está pagando quiere hacerlo con bitcóin", dijo también.