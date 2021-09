Uso del bitcóin encarecería precio de los alimentos

Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), revela que el 54.3 % de la ciudadanía sostiene que los precios de los productos de la canasta básica aumentarán con la aprobación del bitcóin como moneda de curso legal.

De un total de 1,281 encuestados, entre el 13 y el 20 de agosto de 2021, más de la mitad de la población sostuvo que el impacto de la criptodivisa tendrá repercusiones negativas en su economía familiar. "Es claro que no hay expectativas favorables sobre el aporte que le dará a la población el uso del bitcóin", señala el Iudop.

El dato fue secundado por el economista Luis Membreño, quien afirma que la especulación por la volatilidad en el precio del bitcóin provocará una subida en los costos de productos y servicios.

"Esto lleva a un incremento de precios porque todo el mundo se tiene que cubrir por la volatilidad. Si algo vale $100, por la volatilidad yo lo pongo a $110, si cae me quedo con lo que buscaba obtener y si no, me queda la ganancia", ejemplificó.

En lo que va del 2021, los precios de las materias primas y productos terminados a escala internacional se han elevado, debido a la fuerte demanda que ha generado la reactivación de las economías.

La encuesta del Iudop resalta que el 45.1 % de los encuestados coincidió en que han notado un encarecimiento en el precios de los alimentos, en el último trimestre.

"Tanto los factores internacionales como las medidas económicas que está implementando el gobierno de manera inconsulta que incrementan los costos y con ello los precios, son ambos factores que repercuten en la pérdida de poder adquisitivo de la población", explica.

En El Salvador, la inflación, es decir el aumento generalizado de precios, llegó a 4.3 % en agosto. El país se encuentra entre las naciones centroamericanas con el aumento más alto, después de Nicaragua con 4.9 % y Honduras con 4.4 %.

"Nosotros como comerciantes nos hemos visto afectados desde el inicio de la pandemia con el alza de precios en los productos; pero últimamente está más caro todo. El aumento al salario mínimo ha disparado los precios en todo", manifestó el comerciante, José Carlos González.

González afirma que tiene 12 años de vender verdura y productos de primera necesidad en el mercado de Concepción de Ataco, Ahuachapán, y que aunque por temporadas los precios suben por la producción, "hoy es exagerado".

"Lo que antes comprábamos con $500, hoy lo compramos con $1,000 para lograr mantener la misma mercadería. El detalle que como uno compra caro tiene que vender caro porque al final solo es para mantener el negocio", dijo.

"Los productos han tenido un alza desde hace dos o tres meses aproximadamente y los que más han subido son: los huevos, el aceite ha aumentado en un 30 % y la harina en un 10 %", agregó Roxana Cerón, comerciante de un puesto de víveres en el mercado de San Juan Nonualco, La Paz.

En San Miguel, los comerciantes también han sido afectados por el alza en los precios de los alimentos. "Desde hace dos meses hemos visto un aumento especialmente el tomate, la caja está a $25 hasta $27 y antes la comprábamos a $12, incluso hasta $8, dicen que es porque han cerrado fronteras, pero al final desconocemos por qué le han aumentado tanto", manifestó el vendedor Geovany López.

Precios del huevo y lácteos también ha aumentado, aseguran.

"Durante este mes siempre baja el producto del lácteo, pero esta vez fue al revés. Nos dicen que el pastizal del ganado ha aumentado, quien vende la leche dice que la personas que le alquila ya le subió, el del queso dice que la pastilla del cuajo y la sal, ya tuvo un incremento", indicó Salvador Álvarez, propietario puesto de lácteos en San Miguel.

Según la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, 3 de cada 10 salvadoreños (32.4 %) consideró que la condición económica de su familia empeorará al cierre del año; más de la mitad de este grupo lo atribuye al aumento del costo de la vida.