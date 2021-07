Uso del bitcóin no es acertado, según los salvadoreños

La decisión de adoptar el bitcóin como moneda en el país no ha sido bien recibida por los salvadoreños. Según la más reciente encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), la mayor parte de la población prefiere el dólar para las transacciones relacionadas con su economía familiar.

La ley —sin consulta previa— que autorizó que el bitcóin como moneda de uso legal en El Salvador fue aprobada a principios de junio, y entrará en vigencia en septiembre de este año.

La encuesta se realizó entre el 1 y el 4 de julio, con 1,233 entrevistas efectivas a personas mayores de 18 años, con un nivel de confianza del 95 % y un error muestral de más o menos el 2.8 %.

El CEC preguntó sobre si la medida gubernamental es acertada, a lo que un 53.5 % de los encuestados respondió que la idea del gobierno es nada acertada, y un 24 % la calificó como poco acertada. Solo un 19.4 % de los encuestados opinaron a favor de la decisión.

Un 95 % de la población considera que el dólar es mejor para la estabilidad financiera de su economía familiar, mientras que solo un 1 % considera que es el bitcóin.

Remesas

De las familias que son receptoras de remesas, la mayoría prefiere recibir los envíos en dólares. Un 30 % de los encuestados respondió que sí recibe remesas. De este grupo, el 82 % expresó que prefería que le envíen el dinero en dólares, el 5 % en bitcóin y al 10 % no le importa el tipo de moneda.

La decisión gubernamental ha generado inquietud entre la población, según la encuesta. Un 48.7 % de las personas dijo sentirse con incertidumbre respecto a la implementación de esta criptomoneda, y un 29 % expresó temor. En tanto, un 19.8 % sí dijo estar optimista.

Sobre los resultados que tendrá la adopción de la moneda en el país, un 43.6 % de los consultados cree la situación económica puede empeorar, un 25.6 % sí piensa que la economía mejorará y un 17 % opina que todo seguirá igual.

Ventas

El CEC exploró qué tanto conocimiento hay sobre el funcionamiento de la billetera electrónica ("Wallet") del gobierno y sobre la aceptación de la criptomoneda en el comercio. Sobre este último punto, de los 280 entrevistados que dijeron ser comerciantes, un 67.1 % dijo que no recibiría el bitcóin y un 24.2 % dice que sí lo recibiría.

Por otra parte, un 61 % de los encuestados dijo que sí sabía que a partir de septiembre los comercios estarán obligados a aceptar la criptomoneda; y un 44 % dijo que no vio la cadena en donde el presidente, Nayib Bukele, informó cómo iba a funcionar la billetera digital "Chivo".

En ese mensaje, el mandatario anunció que el gobierno entregará $30, equivalentes en bitcóin, para incentivar el uso de la criptomoneda en el país. Estos $30 en bitcóin no se podrán canjear a dólares, según aclaró más adelante el ministro de Hacienda.

Decisión polémica

El CEC consultó sobre la confianza en la decisión tomada por el presidente Bukele respecto a la adopción del bitcóin. Un 52 % dijo que confía en el presidente, pero no está de acuerdo con el bitcóin, un 30 % respondió que no confiaba en el presidente ni tampoco en el bitcóin, y un 15. 5 % manifestó que sí confiaba en el presidente y en la moneda virtual.

Al preguntar acerca de a quién va a beneficiar la ley del bitcóin, un 55 % de los encuestados considera que será a grandes empresarios, tanto locales como extranjeros; un 13.1 % al país, un 11.2 % a las finanzas del gobierno, y un 6.5 % a la familia del presidente.

Sobre la idea de que El Salvador tenga su propia criptomoneda, un 43.5 % de las personas no estaría de acuerdo, un 27.9 % no sabe si esto es viable, y un 25.5 % sí está de acuerdo. Finalmente, un 43 % contestó que conoce los riesgos relacionados con la volatilidad de la criptomoneda, y un 68.4 % no conoce la ley aprobada.