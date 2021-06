Uso del bitcóin será obligatorio en El Salvador

Disposición. La ley del bitcóin fue aprobada sin discusión y se comenzará a aplicar en 90 días.

Usar el bitcóin será obligatorio en El Salvador dentro de tres meses. La Asamblea Legislativa avaló con 62 votos que la criptomoneda, la cual es altamente volátil, sea utilizada como "moneda de curso legal" en el país, por lo que esta deberá ser aceptada como forma de pago tanto por personas como por empresas.

El artículo 1 de la Ley Bitcóin declara que su uso será "irrestricto con poder liberatorio, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas quieran realizar".

Este artículo es similar al artículo 3 de la Ley de Integración Monetaria, el cual reza que "el dólar tendrá curso legal irrestricto con poder liberatorio ilimitado para el pago de obligaciones en dinero en el territorio nacional".

Por la obligatoriedad que quedó plasmada en la ley del bitcóin, "todos los agentes económicos tendrán que utilizar y recibir bitcóins", explicó el presidente de FUDECEN y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Óscar Cabrera.

"Es clarísimo que el bitcóin lo ponen al mismo nivel que el dólar y que el colón, como una moneda. De acuerdo a este artículo todas las transacciones que se realicen en la economía, además de realizarse en dólares, también podrán hacerse en bitcóins, agregó.

"Aquí no es voluntario, si llega una persona a un negocio y dice, yo quiero pagar con un bitcóin la persona que le va a vender algo tiene que aceptarlo por ley, ya la ley dice: ‘deberá aceptarlo’, no dice, ‘podrá aceptarlo’ (…) entonces ¿cuál es la consecuencia de que alguien no lo acepte? ¿te van a poner una multa, te van a meter a la cárcel, cuál es la consecuencia de no aceptar el bitcóin?", cuestionó el economista Luis Membreño.

El mismo presidente de la república, Nayib Bukele, dijo en una encuentro virtual con emprendedores y criptoinversores extranjeros que "va a ser obligatorio, cada restaurante, cada hotel, cada banco, cada peluquería, cada transacción personal podrá ser pagada en dólares o bitcóin y nadie puede rehusar el pago".

"Aceptar bitcóin va a ser mandatorio. Si vas a un McDonalds o cualquier lugar, no podrán decir ‘no aceptamos bitcóin’. Tienen que aceptarlo por ley. El bitcóin no se va a aplicar en contabilidad, pero todo incluso impuestos serán pagados con bitcóin", insistió el gobernante.

El artículo 13 dice que no estarán obligados a aceptar bitcóin quienes no tengan acceso a tecnología "por un hecho notorio", pero no especifica en qué casos aplicará esta disposición.

Cabrera advirtió que aunque el bitcóin haya sido equiparado con el dólar por medio de esta ley, este no cumple con las típicas características de una moneda, ya que debido a su volatilidad es muy difícil que mantenga su valor en el tiempo y a que su aceptación para realizar pagos es limitada. En abril pasado, un bitcóin se cotizaba en más de $60,000 y ayer rondaba los $37,000.

Redondeo

Cabrera prevé que en la práctica se produzcan problemas de redondeo e incluso procesos de inflación, debido a que será complicado para los comercios colocar los precios en bitcóin, debido su tipo de cambio "se mueve rápidamente". Lo anterior ocurrió con la dolarización, cuando el precio de algunos productos se "redondeó" de 5 colones a $1, cuyo valor se fijó en 8.75 colones. "Varía tanto el precio del bitcóin con el dólar que va a ser imposible que un supermercado pueda tener los precios de los productos diariamente, siempre van a estar fluctuando", considera Cabrera.

"¿Cómo alguien que está en una tienda va a saber cuánto vale un bitcóin en ese momento porque lo tiene que aceptar al valor en tiempo real del bitcóin porque cambia a cada segundo, cada minuto, como cualquier moneda en el mundo que se transe electrónicamente", comentó Membreño, sobre este mismo punto en una entrevista televisiva.

Dudas entre diputados

Obligatorio u opcional son dos aspectos sobre el uso del bitcóin de lo que entre los diputados de la Asamblea Legislativa hay discrepancias.

"Todo agente económico deberá aceptar bitcóin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio", dice el artículo 7 y a partir de esto, Nuestro Tiempo y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) concluyen que el uso de esta moneda virtual queda como obligatoria.

"Estás obligado a recibir bitcóin como una forma de pago, aquel que te ofrezca bitcóin, tú no lo puedes rechazar… Va a llegar un momento en que la obligatoriedad va a ser definitiva", dijo la diputada del FMLN, Dina Argueta.

En contraposición, el diputado de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Guillermo Gallegos, sostiene que el uso del bitcóin es opcional e irá incrementando su circulación en la medida que los salvadoreños lo utilicen. La claridad en el uso de esta criptomoneda habría quedado claro, según Nuestro Tiempo, si las instituciones públicas vinculadas al tema hubiesen dado explicaciones. Sin embargo, en un lapso de cinco horas los diputados recibieron, discutieron y aprobaron la Ley Bitcóin, una iniciativa que mandó la Presidencia de la República, a través del Ministerio de Economía.

Otro aspecto sobre el que los diputados no tienen claridad es si el Estado comenzará, a partir de que la ley esté vigente, a cumplir con sus obligaciones financieras utilizando bitcóins. Aunque ninguna institución del Gobierno ha informado al respecto, Nuestro Tiempo, el FMLN y GANA son de la idea de que no debería de hacerlo.

"Si al final esto tiene buen resultado en nuestro país, pudiese llegarse a eso, pero hoy por hoy lo que se está tratando es que el salvadoreño lo vaya aceptando y no llegar un poco más allá. Esto va a depender del nivel de aceptación que tenga en el país", opinó el legislador de GANA.