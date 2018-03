Usuarios demandan a VECA por pasajes

Lee también

La Defensoría del Consumidor recibió 11 demandas en contra de la aerolínea Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA), según informó la presidenta de la institución, Ana Yanci Urbina.Los casos que atendió la Defensoría del Consumidor se deben a problemas en la devolución de los pasajes. VECA suspendió sus operaciones cuando tuvo que devolver sus aviones y dejar ir a su personal por problemas financieros. El problema de la empresa se conoció públicamente el 16 de enero, sin embargo, en esos días, ni la aerolínea, ni la Autoridad de Aviación Civil (AAC) se pronunciaron al respecto.Urbina explicó que de los 11 casos en contra de VECA Airlines, siete ya fueron resueltos, los otros cuatro aún están en proceso. “Los siete (casos) fueron atendidos con una resolución favorable para el consumidor mediante la devolución del dinero que había pagado o por el canje de vuelos en otra aerolínea”, afirmó la funcionaria.En otros temas, Urbina dijo que no se ha observado un incremento en el precio de los alimentos a causa del aumento al salario mínimo que entró en vigor en enero de este año.“La defensoría mantiene un monitoreo (de precios) de los granos básicos. En este caso, no presentan alteración conforme a lo que hemos podido observar”, afirmó la funcionaria.Un producto que sí ha aumentado su valor en el mercado es las bebidas gaseosas; sin embargo, Urbina explicó que las sodas no se incorporan dentro de la misma categoría de alimentos que los granos por su valor nutricional. Empero, cuestionó que las gaseosas aumentaran su precio debido al cambio en el salario “porque esas empresas suelen pagar más del mínimo”.