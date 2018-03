Usuarios esperan más eficiencia en terminal de carga

Lee también

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) inauguró ayer varios proyectos que ejecutó en el edificio de la terminal de carga del Aeropuerto Monseñor Romero a un costo que se acerca al $1 millón. Sin embargo, varios usuarios consultados dijeron que el proceso de despacho de mercancías aún debe ser mejorado.CEPA informó que los proyectos incluyeron la construcción de oficinas en la segunda planta. Estos locales pueden ser arrendados por empresas tramitadoras de carga; además se pintaron las instalaciones del edificio y se colocaron luces led.Sacar una mercancía de la terminal de carga puede demorar entre uno y dos días si no hay ningún problema con entidades como la Dirección General de Aduanas (DGA), de lo contrario puede tardar hasta cinco días más, dijo una usuaria que pidió no ser identificada. Otros usuarios, como Henry Vásquez y Ricardo Alas, resintieron que aunque se amplió la segunda planta del edificio esto no se traduce en más rapidez en los trámites en entidades como aduanas y la bodega de CEPA.