Usureros cobran 1,869.4 % en intereses a informales

Un estudio sobre el crédito en el sector informal en El Salvador, que realizó el Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña (CIOPS) de la Universidad Tecnológica, reveló que es un sector muy castigado en sus finanzas al tener que pagar 1,869.4 % en intereses a los usureros.

Si bien ha existido una leve disminución en comparación a la tasa de interés que se pagaba en 2019, continúa siendo alta. En ese año la Tasa de Interés Efectiva Anualizada era de 2,628.1 %; no obstante, los especialistas mencionaron que la usura sigue siendo "22 veces más alta" que la que está aprobada por el Banco Central de Reserva que es de 82.7 %".

La disminución en el crédito informal fue de $168 millones en comparación con el 2019 que era de $785 millones y bajó a los $617 millones actualmente.

La disminución se debe a los efectos pospandemia, cuando desmejoró la situación financiera, ya que el 45.8 % de los entrevistados indicaron que "está peor" su situación, sumándole las dificultades que se presentaron con los prestamistas tales como incremento de la deuda inicial, embargos, incremento en los intereses, acoso y exigencias para pagar.

Para Mario López, representante de CIOPS, dicha reducción no mejora la finanzas de los microempresarios. "A pesar que hemos bajado $168 millones, que no son nada despreciables, no es suficiente ese avance. Seguimos estando en niveles sumamente altos y el problema sigue siendo sumamente relevante para la economía de muchísimos pequeños comerciantes que van y venden diariamente y que necesitan créditos a diario y que básicamente coaccionados por la misma necesidad o le prestan al usurero o desaparecen" expresó.

Por otra parte, Francisco Zepeda, director del CIOPS, destacó la importancia de disminuir los requisitos de la banca para este sector económico, y que la usura deje de ser la principal fuente de financiamiento. "También es un mensaje para las autoridades para que se puedan identificar aquellas leyes que puedan permitir un acceso más directo y con menos requisitos para el sector formal del sector financiero", dijo.