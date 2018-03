VECA admite que fracasó por irregularidades

Lee también

La aerolínea Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA) dejó de operar a mediados de enero cuando se vio en aprietos financieros. Este medio tuvo acceso a la grabación de la reunión informativa que se tuvo con el personal de la empresa, cuando se les informó sobre la situación de esta y se procedió a los despidos. En el audio, se escucha a Manuel de Jesús Durán, accionista, administrador único y representante legal de la aerolínea explicar que VECA nunca llegó al punto de equilibrio y que la empresa no se pudo desarrollar pese al dinero que se le inyectó por “vicios”.“Empezaron un montón de vicios dentro de esta empresa que no permitieron que se desarrollara. Por el contrario, fueron dando indicios de que aquí estaba pasando algo grave”, dijo Durán aquel día.Exempleados de la empresa que pidieron anonimato ya habían denunciado malos manejos administrativos, como salarios excesivos para algunos ejecutivos e incluso irregularidades más graves que habrían llevado al conglomerado ALBA a darle la espalda a la aerolínea.“Se inició así, se quedó así, con todos los errores que habían pasado y que han venido… Pero se consideró que en un determinado tiempo esto (VECA) tiene que lograr un punto de equilibrio y ese punto de equilibrio nunca llegó”, señaló Durán en la reunión.Al revisar las finanzas de la empresa en el Centro Nacional de Registros, se puede constatar que VECA nunca fue rentable. La sociedad fue constituida en 2011, pero fue hasta 2014 que la Autoridad de Aviación civil (AAC) le dio luz verde para operar. Aunque VECA reportó pérdidas en todos los años documentados la situación se fue haciendo más grave.“Hace ocho o nueve meses ya se estaba sintiendo que aquellos fondos que habían sido destinados no lograban desarrollar la empresa y hasta ese momento se empiezan a tomar decisiones para ver cómo, qué estaba pasando, como pudieron ver de que esto mejore y se desarrolle”, dijo Durán y consideró que esas decisiones no se tomaron a tiempo.De hecho, en 2014, las cuentas de VECA reflejaron pérdidas que alcanzaron $957,621. En 2015, VECA Airlines reportó pérdidas de $16.2 millones.En la grabación también se escucha a Manuel Durán admitir la quiebra de la empresa, pero también revela esperanzas de relanzar la operación. “Técnicamente, financieramente hablando, somos una empresa quebrada y eso ya ratos. La idea aquí es ver cómo salimos de eso, ¿se puede? Sí, pero no está para mañana ni está para fines de este mes”, anunció.Cuando VECA dejó de volar, LA PRENSA GRÁFICA consultó a la AAC sobre el estado de la compañía. Sin embargo, el titular de esa institución se mantuvo hermético a comentar, pero aclaró que la empresa no estaba, al menos técnicamente, fuera de juego, puesto que su Certificado de Operador Aéreo (COA) aún estaba vigente, por lo que podría en teoría, relanzar sus servicios, aunque no posea personal ni aviones.De acuerdo con la legislación salvadoreña, cuando una aerolínea no vuela por 90 días se cancela su COA, por lo que VECA tiene hasta mediados de abril para definir su situación. Una fuente que laboraba en la empresa y que pidió no ser identificada, explicó que obtener un COA es un procedimiento largo y caro por lo que otra compañía sí podría estar interesada en convertirse en un aliado de VECA y así no tendría que someterse al proceso.Tras anunciar la intención de salir del problema, Durán dijo que el aprieto “obliga a tomar decisiones porque aún, aunque nosotros quisiéramos, también hay actores externos que nos obligan”.Luego mencionó la devolución de los aviones que la aerolínea operaba bajo la modalidad de “leasing”.Las mismas fuentes anónimas de la empresa dijeron que en algún momento se conoció la posibilidad de recontratar a algunos de los trabajadores despedidos, puesto que se estaba gestionado capital para relanzar la operación con aviones más pequeños de la marca Embraer y no Airbus. Se desconoce si ese proyecto tuvo éxito.