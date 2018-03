VECA llevó a su personal al mitin de Bukele frente a la FGR

Lee también

La aerolínea Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA) llevó cerca de 150 trabajadores al mitin que organizó el alcalde de San Salvador Nayib Bukele frente a la sede de la Fiscalía General de República (FGR) el 17 de febrero de 2016, según denunció uno de los exempleados de la empresa.“Cuando estábamos laborando, ellos nos llevaban en microbuses para ir a apoyar a Nayib Bukele con la demanda que tenía. Ellos llevaban sus microbuses e incluso íbamos, pero no con camisas del partido, sino con camisas blancas como apoyo a Nayib Bukele”, afirmó el extrabajador, que pidió que no se revelara su identidad.De igual forma, denunció que “más atrás llevaban personal a cuidar urnas cuando fueron las elecciones presidenciales (de 2014)”. VECA dejó de operar vuelos y despidió a 250 empleados el 16 de enero de este año por una complicada situación financiera. Según el extrabajador, el miedo a represalias fue la razón por la cual el personal participó de ambas actividades políticas en el pasado.“Todos estábamos trabajando ahí y uno tiene que hacer lo que dicen porque sino uno se va despedido”, dijo.Otra de las extrabajadoras de la empresa explicó que no a todo el personal se le solicitaba esa participación, pero que se promovía el apoyo político incluso a través de correos institucionales; no obstante, tras el cese de operaciones, VECA cerró el acceo a las cuentas de correo. Dos exempleados del área de operaciones dijeron que no participaron de ninguna marcha, pero que era evidente la identificación de la empresa con el proyecto político de la izquierda, de hecho, los accionistas Manuel de Jesús Durán y Yanet Cornejo, así como el gerente de la empresa, Leonel Búcaro, son miembros del partido FMLN, de acuerdo a los extrabajadores.