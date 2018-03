VECA no pagó liquidación ni salario de enero

Lee también

La aerolínea Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA) no pagó el salario ni la indemnización a los 250 trabajadores que despidió tras suspender sus vuelos el 16 de enero de este año por una complicada situación financiera. Los exempleados también denunciaron que la empresa les descontaba la Renta, la cotización a la AFP y al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), pero en los últimos meses de 2016 la empresa se apropió de esos pagos, al no trasladarlos a las instituciones correspondientes.Mariana Rodríguez, una de las exempleadas, explicó que semanas atrás varios trabajadores comenzaron a interponer denuncias en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), por lo que inició un proceso de conciliación que tuvo que haber finalizado ayer, cuando VECA tenía que llevar lo adeudado.Ayer estaban programadas varias audiencias puesto que no todos los trabajadores estaban en las mismas negociaciones. De todas las reuniones programadas, la abogada solo se presentó a una, a la que llegó media hora tarde; pidió al MTPS no dar acceso a medios de comunicación y al salir se negó a responder preguntas.Tras la audiencia, Rodríguez informó que la abogada no llevó los pagos y solicitó una prórroga hasta el 31 de marzo: “Dijeron que iban a buscar un inversionista para finalizar en marzo, pero es mentira”. Agregó que iniciarán un proceso judicial.El grupo de exempleados se presentó ayer a la Asamblea Legislativa, en donde la diputada Alejandrina Castro, de la comisión de trabajo, presentó una pieza de correspondencia para solicitar a la titular del MTPS, Sandra Guevara, un informe sobre cómo se ha manejado el caso.