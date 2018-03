VECA no pagó salarios a sus empleados

Lee también

Los exempleados de VECA Airlines tuvieron hoy la última reunión con representantes de la empresa tras un proceso de mediación en el Ministerio de Trabajo (MTPS). La compañía no pagó el primer salario de enero ni la indemnización a los empleados que despidió por "reestructuración", según estos, la empresa les admitió que suspendería su operación por no contar con los recursos para seguir y que buscarían algún inversionista con lo cual les pagarían.De acuerdo con los exempleados que se presentaron hoy en el MTPS, VECA les descontaba la cotización del seguro social, la AFP y la renta, pero jamás hizo los pagos, por lo que ahora tienen problemas en Hacienda. Hoy la empresa tenía que entregarles lo adeudado y a cambio, los empleados devolverían el equipo con el que se han quedado, como laptops.La abogada de la empresa llegó al MTPS una media hora después de la hora programada y pidió a la institución que se negara el acceso a los medios de comunicación a la reunión. La vocera luego se fue sin responder las preguntas de la prensa.Los exempleados que sí estuvieron en la reunión dijeron que VECA pidió una prórroga para pagarles hasta el 31 de marzo, con lo que no estuvieron de acuerdo. Informaron que buscarán acciones judiciales contra la empresa como el embargo de bienes.