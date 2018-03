VECA ofreció arreglo privado con empleados despedidos

Lee también

El gerente de la aerolínea Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA), Leonel Búcaro, publicó ayer en su cuenta de Twitter que había comenzado el proceso de pago a los exempleados que dejaron de laborar en la empresa, cuando esta dejó de operar por una compleja situación financiera. A lo largo de la mañana, algunos de los extrabajadores fueron llamados por la empresa para recibir algún tipo de pago, aunque VECA ya tenía un proceso mediado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), por lo que los exempleados exigieron que los pagos se realizaran siempre con la vigilancia de dicha institución.Unas 250 personas fueron despedidas de VECA el 16 de enero, cuando la aerolínea no pudo seguir volando; no obstante, no se les pagó ni la quincena trabajada, ni la indemnización. Además, la empresa no pagó las cotizaciones a la AFP y al ISSS, así como la renta, en los últimos meses de 2016, a pesar de que sí les retenía los montos a cada trabajador.De igual forma, los extrabajadores denunciaron que, aunque el contrato que tenían con VECA establecía que la empresa les debía pagar un salario entero como aguinaldo, en diciembre de 2016 esto se incumplió: “Mandaron un comunicado que decía que ya no nos iban a pagar con base en el contrato, sino que con base en la ley y así lo pagaron. La gente los llamó a reunión y ellos los que les dijeron era que fue su decisión y que si no querían, la puerta estaba abierta”, señaló una de las extrabajadoras, quien pidió anonimato.Una de las extrabajadoras de la empresa, que fungió como vocera del grupo, sí recibió el pago por parte de VECA. Una foto del duplicado del cheque fue hecho público sin la autorización de la exempleada, quien consideró que probablemente se le pagó solo a ella, porque había sido vocera del grupo y que probablemente los empleados que se presentaran en la empresa podrían recibir otros ofrecimientos. De hecho, el martes, la abogada de la aerolínea pidió una prórroga a los exempleados durante la audiencia en el MTPS, por una supuesta falta de recursos.Los antiguos trabajadores vieron con desconfianza el proceder de VECA, puesto que al llamarlos de forma individual se corría el riesgo de que alguno aceptara condiciones menos favorables. Uno de los integrantes del grupo explicó que él, a diferencia de los demás, fue de los pocos que siguió laborando en las últimas tareas pendientes y fue despedido hasta el 28 de febrero. El ofrecimiento que recibió por parte de la empresa fue el 50 % de su indemnización.LA PRENSA GRÁFICA contactó al actual encargado de recursos humanos de VECA; sin embargo, este dijo que no estaba autorizado a hablar y sostuvo que no tenía contacto con Leonel Búcaro, gerente al frente de la empresa.El grupo de extrabajadores se movilizó al MTPS, en donde se han estado realizando las audiencias. Pidieron a la institución que interviniera verificando que la empresa realizara los pagos, como se habló en las audiencias. La petición era que VECA pagara lo adeudado en el MTPS, “un terreno neutro”, como lo llamaron, o sino que una persona del MTPS acompañara los pagos en la sede de la aerolínea.Los exempleados explicaron que el apoyo del MTPS ha sido mixto y consideraron que durante las audiencias había parcialidad hacia la empresa. No obstante, la institución sí apoyó en otras maneras, como con la solicitud que presentaron ayer.El MTPS se comprometió a contactar a VECA para que la empresa entregue los cheques en las instalaciones del ministerio, como los exempleados querían.El mismo grupo de extrabajadores, en el que están alrededor de 60, se presentaron ayer a la Asamblea Legislativa para solicitar que se les permita asistir a la comisión de trabajo. Explicaron que acudieron al parlamento porque no sienten que el MTPS, e incluso las demandas que muchos ya pusieron en la Fiscalía Genral de la República (FGR), progresen.Ayer por la tarde, los extrabajadores acudieron a las oficinas de VECA en la carretera que conduce de Santa Tecla hacia San Salvador, e incluso cerraron la vía como señal de protesta. Explicaron que acudieron al lugar para desmentir que ya se les había pagado.Los exempleados negociaron que VECA les pagara el salario que se les debe y posteriormente la liquidación, a través del MTPS. Al cierre de esta nota aún se desconoce si la empresa entregó los cheques o depositó el dinero en las cuentas. Una de las exempleadas cuestionó que el martes VECA dijo no poder pagar y dos días después dice tener los fondos.