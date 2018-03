VECA reconoció errores administrativos que la llevaron al cierre temporal

Lee también

La aerolínea Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA) dejó de operar a mediados de enero cuando tuvo que entregar los aviones que utilizaba para operar vuelos entre El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. El aprieto financiero al que llegó la empresa se debe a “vicios” de personas involucradas en el manejo de la compañía, según admitió uno de los propietarios, Manuel de Jesús Durán Melgar, durante la reunión del 16 de enero, día en el que fueron despedidos la mayoría de los trabajadores.En una grabación que obtuvo LA PRENSA GRÁFICA, Durán admite: “Empezaron un montón de vicios dentro de esta empresa que no permitieron que se desarrollara. Por el contrario, fueron dando indicios de que aquí estaba pasando algo grave”.El accionista de la aerolínea también dijo ese día: “Técnicamente, financieramente hablando, somos una empresa quebrada y eso ya ratos. La idea aquí es ver cómo salimos de eso, ¿se puede? Sí, pero no está para mañana, ni está para fines de este mes. Eso nos obliga a tomar decisiones porque aunque nosotros quisiéramos, también hay actores externos que nos obligan...”. Durán se refirió luego a los aviones que VECA tuvo que entregar por falta de pago.La reunión del 16 de enero fue cuando la empresa admitió a sus trabajadores la situación financiera, no obstante, esto se conocía desde hace mucho tiempo. Al revisar las finanzas de la empresa en el Centro Nacional de Registros, se puede constatar que VECA nunca fue rentable. La sociedad fue constituida en 2011, pero fue hasta en 2014 que la Autoridad de Aviación civil (AAC) le dio luz verde para operar.“Se inició así, se quedó así, con todos los errores que habían pasado y que han venido… pero se consideró que en un determinado tiempo esto tiene que lograr un punto de equilibrio y ese punto de equilibrio nunca llegó”, dijo Durán y agregó que “hace ocho o nueve meses ya se estaba sintiendo que aquellos fondos que habían sido destinados no lograban desarrollar la empresa y hasta ese momento se empiezan a tomar decisiones para ver cómo, qué estaba pasando, como pudieron ver de que esto mejore y se desarrolle”.De hecho, en 2014, las cuentas de VECA reflejaron números rojos. El balance correspondiente a este año muestra que las pérdidas alcanzaron $957,621. Durante este ejercicio la partida de deudores comerciales mostraba una cuenta de $1.5 millones y $725,463 en un seguro para una aeronave. En 2015, VECA reportó pérdidas de $16.2 millones.Las personas que fueron despedidas de VECA han buscado a las autoridades para que la empresa cumpla con lo que la ley exige: el pago de la primera quincena de enero ya que fueron despedidos el 16, más la indemnización. Tras una serie de audiencias que no progresaron en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), un grupo de extrabajadores se avocó el jueves de la semana pasada a la sede de la empresa para protestar.Tras cerrar temporalmente la carretera que conduce de Santa Tecla a San Salvador, algunos representantes pudieron ingresar a la empresa para negociar el pago de lo adeudado; después que VECA había reportado que sí había pagado, aunque era mentira, puesto que solo se entregó la remuneración a una persona. La negociación tuvo la intervención de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).Exempleados confirmaron que tras una larga negociación, VECA accedió a pagar la quincena el viernes pasado y pidió una prórroga para entregar las indemnizaciones. Estos pagos se realizarán a lo largo de la segunda quincena de marzo y el proceso será verificado por el MTPS.