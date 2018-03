VECA y la AAC no confirman el cierre de las operaciones

Lee también

La Autoridad de Aviación Civil (AAC) no ha informado sobre el cierre de operaciones de VECA, ni las razones que llevaron a la empresa a suspender sus vuelos. La empresa, por su parte, tampoco ha querido dar detalles sobre su situación.Uno de los trabajadores de la empresa confirmó a LA PRENSA GRÁFICA que, aunque fueron notificados del cese de labores, aún no han recibido liquidación.El presidente de la AAC, René Roberto López, afirmó que VECA no ha dejado de operar oficialmente y que aún tienen vigente el permiso para volar, pero explicó que no podía adelantar información, ya que el protocolo indica que la empresa debe sentar su postura primero.LA PRENSA GRÁFICA ha buscado desde el martes a representantes de la empresa, a través de la encargada de comunicaciones de VECA, además de consultar otros medios, como el “call center” y las oficinas corporativas, pero la empresa se ha negado a informar.Ayer, representantes de VECA se reunieron con el presidente de la AAC; no obstante, el funcionario no compartió información sobre los resultados de la reunión con los medios de comunicación.Los representantes de la empresa también se negaron a dar información, cuando fueron consultados por LA PRENSA GRÁFICA. De hecho, uno de los asistentes se quitó el gafete que lo identificada como trabajador de VECA, cuando se percató de la presencia de los periodistas.Antes de la reunión, López explicó que no hay certeza de que VECA se fusione con otra aerolínea. Aclaró que esa es solo una de las opciones que tiene la empresa. Otra es operar los vuelos con aviones más pequeños.