Varias firmas con interés en Regia y Suprema

La venta de las marcas de cerveza Regia Extra y Suprema –en sus tres variedades– ha generado interés de parte de varias firmas, según manifestaron ayer representantes de la Superintendencia de Competencia (SC) y de Duff & Phelps, la consultora que ha sido contratada para velar porque se cumplan todas las condiciones que la autoridad local impuso para la fusión entre las cerveceras InBev y SABMiller, propietaria de Industrias La Constancia (ILC).“Se prevé que haya apetito inversor para tomar participación en estas marcas. De hecho ha habido acercamientos no solicitados tanto a la superintendencia como a Industrias La Constancia interesándose por estas marcas, con lo cual es previsible que el proceso sea concurrido, activo y transparente para obtener un nuevo jugador en el mercado”, dijo Miguel Peleteiro, director administrativo de Duff & Phelps en México.Fue a finales de 2016 que el consejo directivo de la SC autorizó la fusión (concentración económica) entre InBev y SABMiller bajo ciertas condiciones. La más importante es que ILC debía vender ambas marcas a un tercero como parte de un plan de desinversión. Según ha razonado la SC, la disposición busca evitar que un solo agente domine todo el mercado, ya que con la unión de estas cerveceras surgiría una sola empresa que tendría una participación superior al 90 % en el mercado.Otras condiciones incluyen que no se limite la competencia con otras marcas y garantías para el personal. Ayer, la SC informó que Duff & Phelps será el agente que supervisará el cumplimiento de los compromisos asumidos por las cerveceras para finalizar el proceso. La empresa fue seleccionada de una terna de tres propuesta por AB InBev. Los honorarios de Duff & Phelps serán pagados por AB InBev. Peleteiro señaló que aunque el Estado no paga por los servicios, es la figura a quien la firma supervisora reportará el trabajo.Francisco Díaz, superintendente de Competencia, expresó que este es un caso inédito en la historia del país pues “se trata de una fusión a nivel mundial entre las dos más grandes compañías de cervecería en el mundo, que juntas van a concentrar el 30 % del mercado mundial de las cervezas”.El plazo para el cumplimiento de las condiciones es de 180 días hábiles.