Veto de Trump disuade a turistas

Las hasta la fecha frustradas órdenes de veto del presidente Donald Trump contra refugiados y ciudadanos de países de mayoría musulmana han hecho que los turistas extranjeros perciban un EUA menos receptivo y pueden asestar un golpe a un sector que da trabajo a más de 7.7 millones de personas.La consultora Forward Keys informó este mes que, tras el primer veto migratorio, las reservas de turistas en Estados Unidos comenzaron a caer 6.5 %, mientras que con el anuncio de que se elaboraría otra prohibición revisada para evitar la suspensión de la justicia, los descensos se repitieron, esta vez 4 %. Sitios web de reservas de billetes de avión como Kayak o Hopper han detectado también caídas en las ventas de vuelos desde la victoria de Trump en las elecciones del pasado noviembre.Pero esas caídas han sido más acentuadas con la emisión de los dos decretos presidenciales (el 27 de enero y el 6 de marzo) para suspender temporalmente el programa de acogida de refugiados y las llegadas a EUA desde seis países de mayoría musulmana.Esos vetos migratorios han sido suspendidos temporalmente por los tribunales, lo que no ha impedido que viajeros de todo el mundo fuera de las naciones afectadas suspendan viajes a EUA por miedo a que se les complique la entrada en los controles migratorios de aeropuertos.Hostelling International USA, una organización sin ánimo de lucro que gestiona hostales en todo el país, ha recibido cancelaciones de reservas de grandes grupos de jóvenes a Nueva York de países no afectados por el veto de Trump por miedo a que aquellos con doble nacionalidad sean interrogados o no puedan entrar a EUA.En el último trimestre de 2016, la riqueza generada por el turismo cayó 3.3 %, según datos del Gobierno estadounidense publicados esta semana.