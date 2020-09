Viveristas esperan prolongación de de las lluvias para que el café se pueda sembrar en El Salvador

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció ayer que tenían disponibles $4.2 millones para pagar a los viveristas por las plantas de café que produjeron para una eventual renovación del parque. La siembra tendría que haberse hecho al inicio del invierno, por lo que el sector espera una prolongación de lluvias para que las plantas prosperen.



A mediados del año pasado el recién llegado ministro de Agricultura, Pablo Anliker, se reunió con los viveristas que pedían se agilizara la compra de plantas de café pues esta se había entrampado en los últimos meses de la gestión de Orestes Ortez. El sector temía sufrir cuantiosas pérdidas económicas.



Anliker, en aquel momento, agilizó el proceso y el sector recibió el pago.



Como el Gobierno iba a impulsar un programa de apoyo al café, volvieron a producir plantas para el MAG, que serían entregadas este año. Sin embargo, una vez llegada la fecha, la cartera no procedió con la compra. Anliker les dijo que no había fondos.



A mediados de julio Anliker anunció que habían conseguido los fondos para proceder con la transacción y que solo requerían de una aprobación por parte de la Asamblea Legislativa. En aquel momento la Asociación de Beneficiadores y Exportadores de Café (Abecafe) advirtió que ya era tarde pues la siembras se hacen entre mayo y julio.



Anliker se refería al préstamo de $250 millones que El Salvador contrajo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Solicitaron a los diputados asignar de ese dinero $40 millones para el MAG, para “granos básicos” y el “sector agropecuario”. Sin detallar específicamente los destinos.



La discusión en la Asamblea se prolongó pues la solicitud incluía varios destinos, como el Fomilenio II, veteranos, alcaldías, Hacienda, entre otros. Uno de los impases era la información que se solicitaba al MAG. Incluso la Corte de Cuentas de la República ha tenido problemas para auditar a dicha cartera por el dinero que ha gastado.



La asignación del préstamo se aprobó pero sin incluir los fondos para el MAG.



Ayer Anliker dijo que había recibido una llamada del presidente de la República, Nayib Bukele, informándole que habían encontrado los fondos. En el comunicado que publicó el MAG no se detalla el origen.



Mauricio Ismael Rodríguez, presidente del Colectivo Gremio de Viveristas, anunció durante una entrevista en TCS que “a más tardar el lunes” entregarían las plantas y que intentarán acercarlas lo más posible a los productores.



Las plantas son compradas por el MAG, que las donará a los productores, sin embargo siempre hay una inversión necesaria por el transporte y los trabajos en la finca.



Agregó que la esperanza es que el invierno sea prolongado por el fenómeno de la Niña, que produce más lluvias, aunque también puede traer huracanes.



El café se siembra al inicio del invierno porque la gran mayoría de los productores no riega, sino que depende de las lluvias. La renovación, según explicó un agrónomo que habló con este medio, se planifica incluso desde antes para escoger la variedad adecuada y preparar el terreno.



Edwin Arévalo, vocero del gremio, señaló que por lo que se ha tardado el proceso recomiendan sembrar solo en zonas de 1,000 metros de altura para arriba, y no en zonas bajas, pues ahí los suelos tienden a ser más arcillosos y la planta podría no sobrevivir.



Afirmaron que el MAG se ha comprometido a incluir dentro del presupuesto de 2021 la compra.



Los viveristas solían vender un 95 % de su producción a privados y solo el resto al Gobierno, pero ahora prácticamente esto se ha invertido, porque los cafetaleros llevan años en crisis y son pocos los que tienen recursos para invertir.



A finales del año pasado el Gobierno se reunió con las gremiales de café para la elaboración de una estrategia llamada “Café Proyecto País”, que no se ha retomado, a parte de algunas acciones puntuales como la entrega de fungicidas.



La Asociación Cafetalera de El Salvador (Acafesal) ya ha advertido que de no tomar acción, la próxima cosecha podría ser de tan solo 300,000 quintales. Esto implicaría una caída del 58 %.



El Salvador aunque ya había estado reduciendo su producción fue en el 2013 que sufrió una fuerte caída, la crisis de la roya hizo que la cosecha pasara de 1.7 millones de quintales a 700,000. Desde entonces la producción se había ido recuperando poco a poco hasta la cosecha pasada.



En el ciclo 2018-2019 la producción fue de 955,115 quintales, la cosecha 2019-2020 fue solo de 728,520 quintales, según datos del Consejo Salvadoreño del Café.

Lee también