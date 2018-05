Volaris inaugura ruta entre San José y Washington con escala en El Salvador

La aerolínea Volaris inauguró hoy una nueva ruta entre San José (Costa Rica) y Washington (Estados Unidos) con escala en El Salvador.

El primer vuelo partió hoy a la 1:30 de la tarde desde San José y llegó al Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, en San Salvador, a las 3:00 de la tarde. La partida hacia Washington está programada para las 4:35 p.m., para llegar a las 11:35 de la noche.

Un vuelo con esta ruta se hará todos los lunes y miércoles; mientras que los vuelos con origen en Washington estarán disponibles los martes y jueves a partir de mañana.

La hora de salida de Washington sería a la 1:52 de la madrugada, para llegar a las 5:00 a.m. a San Salvador. Este mismo saldría a las 6:00 a.m. hacia Costa Rica, donde llegaría a las 7:35 a.m.

El costo del vuelo sencillo será de $150 (con impuestos incluidos) y los boletos pueden adquirirse a través del sitio web de la aerolínea www.volaris.com.

Si desea más información puede llamar al teléfono 2504-5540 en El Salvador, al 1-866-988-3527 en Estados Unidos, 506-4002-7462 en Costa Rica, 502-2301-3939 en Guatemala, 505-2251-2198 en Nicaragua y 01-800-122-8000 en México.