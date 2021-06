“Volatilidad en el Bitcóin sí existe, hay una volatilidad bastante alta”: presidente del BCR

El presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez, reconoció este martes en la entrevista televisiva del canal 10 que la criptomoneda bitcóin es muy volátil por lo que su valor no se mantiene en el tiempo.

“Volatilidad en el Bitcoin si existe, hay una volatilidad bastante alta, pero eso pasa también hasta en el dólar hasta las mejores monedas también existe volatilidad, existe ese efecto de que pueda bajar o pueda subir, no necesariamente se va a estancar”, dijo Rodríguez.

De acuerdo con Rodríguez, la intención del presidente de la República, Nayib Bukele, es regular el uso de esta criptomoneda en el país, pero aseguró que no será obligatorio para los salvadoreños ya que podrán decidir si usar el dólar o la criptomoneda para hacer sus transacciones.

“No significa que vamos a dejar de usar el dólar para usar las criptomonedas, no, pueden converger las dos sin ninguna discrepancia entre las dos, obviamente hay una estrecha relación porque se convierten a dólares (las criptomonedas) y lo más beneficioso de esto es que va a ser voluntario no va a ser obligatorio, cualquier persona si lo desea va a poder pagar en Bitcoins o en dólares”, aseveró Rodríguez.

Expertos han advertido que la aprobación precipitada del bitcoin como moneda de curso legal podría abrir una grieta para la corrupción y el lavado de dinero, dos temas que el mismo Bukele promovió en su campaña electoral, como prioridades de su Gobierno.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, intervino el fin de semana en el foro Bitcoin 2021, el mayor encuentro en la historia de las monedas virtuales que se celebró en Estados Unidos, y dio a conocer la iniciativa de darle curso legal en El Salvador.

El mandatario tiene los votos suficientes en el Congreso para aprobar la medida, que ha generado opiniones encontradas en el país centroamericano.

Uno de los usos que se plantean para este criptoactivo, según el mandatario, es la transferencia de las remesas de dinero que envían los salvadoreños en Estados Unidos para evitar el pago de comisiones.

No obstante, no se ha aclarado la forma en que los usuarios salvadoreños no pagarían las comisiones que la misma red de bitcóin establece y tampoco se han dado más detalles de la iniciativa.