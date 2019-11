Walmart anuncia rebajas en más de 700 productos

Walmart anunció que rebajará los precios a más de 700 productos de primera necesidad, entre abarrotes, artículos de consumo y perecederos, desde hoy hasta el domingo 3 de noviembre con el evento "El día más barato del año", que también se llevará a cabo en las tiendas del formato Maxi Despensa que maneja el grupo corporativo en el país.

"Ante la difícil situación económica que enfrenta el país, queremos contribuir con el ahorro de las familias y agradecer a la vez la preferencia y lealtad de los clientes. Es por eso que en esta oportunidad estamos incluyendo artículos de todas las categorías de nuestras tiendas como una forma de ayudar a la economía de los hogares", dijo Claudia de Ibáñez, gerente de Asuntos Corporativos de Walmart El Salvador.

No es la primera vez que las tiendas de Walmart celebran "El día más barato del año", sin embargo, este año han ampliado la oferta.

En 2018, la cadena de tiendas Walmart rebajó el precio a 400 productos, mientras que los formatos Maxi Despensa pusieron a disposición 200 artículos con rebajas especiales. En 2017, los productos en rebaja en Walmart fueron 300. En ambos años, los descuentos llegaron hasta el 50 %.

Amplían oferta

Para este año, la apuesta es de 700 productos y la ampliación vino motivada "luego de escuchar las necesisades de las clientas".

"Tenemos 100 productos adicionales, vamos a tener la parte abarrotes, pero también vamos a tener la parte de electrodomésticos", agregó de Ibánez.

Por su parte Joanna Ortiz, subdirectora de Operaciones del grupo, detalló que se han incorporado productos para bebés, para realizar celebraciones, así como los tradicionales perecederos.

"Van a haber sorpresas también para todas las mamás que están esperando esta fecha para hacer buenas compras en la parte de pañales. Tendremos apuestas en la parte de celebración que básicamente incluye bebidas, cervezas y licor. Tenemos toda la parte de alacena y perecederos que también se está sumando con excelentes apuestas de productos este año", afirmó.

Además de la rebaja en los precios, Ortiz anunció que habrá promociones en productos en el formato de "dos por" o "tres por".

"Si nuestros clientes quieren venir y hacer su súpermercado van a poder encontrar apuestas de 'El día más barato del año'", dijo la vocera.

Walmart además anunció que han habilitado un horario extraordinario para visitar las cinco tiendas. El viernes 1 de noviembre abrirán desde las 7 a.m. hasta el sábado 2 de noviembre a la medianoche, en jornada continua. Mientras que el domingo 3 de noviembre atenderán desde las 7 a.m. hasta las 12 de la medianoche. Por otra parte, en las Maxi Despensa operarán desde las 7 a.m. hasta las 10 p.m.

La empresa anunció asimismo que ofrecerá un esquema de hasta 24 cuotas sin intereses al hacer compras con la tarjeta de crédito Walmart Mastercard de BAC Credomatic en categorías seleccionadas.

Walmart ha realizado esta actividad desde hace nueve años, mientras que las Maxi Despensa, desde hace seis. La cadena opera 812 tiendas en Centroamérica y genera cerca de 38,000 empleos directos. Estiman que en la región, "El día más barato del año" podría generar un ahorro de más de $20 millones.

Walmart ha mantenido una constante expansión en El Salvador. En junio pasado, abrió su tienda número 100 en el país. Esta correspondió al formato de Maxi Despensa, ubicada en Campos Verdes, Lourdes, municipio de Colón, que requirió una inversión de más de $4 millones.

En 2018, la cadena abrió la quinta tienda en el formato de supercenter en El Salvador, es decir el quinto Walmart, con una inversión de $20.1 millones. Esta tienda opera en Santa Elena con el concepto de "one stop shop", amplia oferta en un solo lugar.

En El Salvador, Walmart también opera las cadenas Despensa Familiar y la Despensa de Don Juan; sin embargo estas no están incluidas dentro de la celebración de "El día más barato del año".