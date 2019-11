iNGENIARTE apuesta por la innovación en la iluminación

Juan José Castro es el fundador de iNGENIARTE, un proyecto que inició en marzo de este año con una inquietud familiar: elaborar un colgador de ropa para un pariente. Así surgió la idea de fabricar productos de decoración, pero que también fueran de utilidad.

El emprendedor busca referentes en internet y tiene muchas ideas propias.

Además, se inspira de elementos que se encuentra por la calle. Así, incluso, reutiliza materiales que las personas pueden ver como desechos, por ejemplo tuberías de hierro galvanizado.

“La idea es crear algo fuera de lo común, que sea decorativo y que sea útil (...) El objetivo es vender localmente y poder llegar a exportar”. JUAN JOSÉ CASTRO, FUNDADOR DE INGENIARTE

Sin embargo, hay obstáculos, a veces tiene ideas que son difíciles de ejecutar pues los materiales que necesita no están disponibles en el país.

Castro, que es ingeniero eléctrico, tiene otro empleo, pero espera que iNGENIARTE pueda convertirse en su único trabajo. “Ese es el objetivo, tanto vender localmente un buen número de artículos como poder llegar a exportar”, dijo.

Hasta la fecha la recepción de los clientes ha sido “muy buena”, no solo con los diseños propios, que expone en redes sociales y vende con entregas a domicilio, sino con pedidos personalizados que hacen los clientes.

Cuando Castro utiliza madera, procura no comprar a un aserradero, sino reutilizar, por ejemplo la madera de tarimas, “o si veo que la alcaldía está podando los árboles, me bajo y subo un tronco y ya tengo material para trabajar. Trato así de no comprar o solicitar madera para ayudar al medio ambiente”, apuntó.

No todos los materiales son reciclados, porque no siempre los encuentra con facilidad, pero el objetivo a futuro es que todas las materias para la fabricación de los productos lo sean.