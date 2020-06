Un accidente de tránsito ocurrió ayer en la madrugada en la carretera Ruta Militar, en la zona del puente de la colonia Turcios, contra el que se estrelló un vehículo, en Santa Rosa de Lima, La Unión, según informó la Policía Nacional Civil (PNC). En el percance resultó lesionado el conductor, quien fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad limeña. Las autoridades policiales aseguraron que en este hecho no hubo una inspección de Tránsito debido a que en el accidente no se registraron daños a terceros. Entre las hipótesis planteadas sobre lo que pudo haber generado el percance vial están la velocidad inadecuada al conducir, y la segunda es que no se descarta que el motorista se haya dormido en la marcha y perdido el control hasta salirse de la carretera, e impactar contra la estructura del puente. En la Ruta Militar son frecuentes los accidentes.

